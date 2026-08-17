Arina Sabalenka: "Novak me preklinjao, upao mi je u DM"

Arina Sabalenka otkrila je da je Novak Đoković preklinjao da igraju zajedno na US Openu u miks-dublu.

Izvor: Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka potvrdila je da će Novak Đoković biti njen novi partner na US Openu, odnosno da su se njih dvoje zajedno prijavili za takmičenje u miks-dublu koje se i ove godine igra po nešto drugačijim pravilima. Sabalenka je tako "zamijenila" Olgu Danilović u odnosu na prošlu godinu, a nakon što je Bjeloruskinja ostvarila novu pobjedu u Sinsinatiju, medije je zanimalo - ko je prvi pokazao inicijativu?

"Da li su tačne glasine da će na US Openu postojati tim Arina-Nole u mješovitom dublu? Ko je kome upao u DM (poruke)?", glasilo je pitanje na koje se Arina Sabalenka nasmijala.

"Pa znate, preklinjao me je da igram sa njim", ponovo se osmjehnula Sabalenka: "Rekla sam: ’Znaš šta... Naravno, legendo, pomoći ću ti. Hajde da pokušamo da se zabavimo i idemo na titulu.’ Tako da pretpostavljam da je to ipak tačno. Igramo. Biće tako zabavno. Baš sam uzbuđena oko toga".

Aryna Sabalenka spoke about playing mixed doubles with Novak Djokovic at the U.S. Open after her win over Gibson in Cincinnati



“Are the rumors true that there’s an Aryna Nole teaming up at the U.S. Open in mixed doubles? Who slid into whose DMs?”



Aryna: “Well you know, he…pic.twitter.com/FhM0yxTkgt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 16, 2026



Inače, Arina Sabalenka je pobijedila Gibson u drugom kolu (2:0) nakon razočaravajućeg nastupa u Torontu, dok je Đoković već ispao sa mastersa u Sinsinatiju jer je prvi "izazivač" Tirante iskoristio njegov slab dan.

Prvi put tandem Đoković-Sabalenka

Kao što je poznato, Đoković i Sabalenka se znaju godinama, odlični su prijatelji, čak se i porodično druže. Đoković je takođe poslovni partner Sabalenkinog vjerenika, pa je tako njihov odnos još produbljen.

"Nadam se da će ovog puta svi biti zdravi! Baš sam uzbuđena. Mislim da će biti zabavno. Igrati sa Novakom je uvijek zabavno", rekla je Arina Sabalenka prije nekoliko sedmica i dodala: "Što se tiče miks-dubla, igrala sam ga samo jednom u životu - mislim na grend slemovima - i sada idemo punom snagom do kraja. Znate, jurimo samo titulu, vjerujem da nam je to cilj, tako da mislim da će biti i zabavno i intenzivno".

Kako se igra na US Openu?

Organizatori posljednjeg grend slema sezone objavili su listu učesnika za specijalni turnir koji će biti održan 25. i 26. avgusta, neposredno pred početak glavnog dijela takmičenja. Među brojnim velikim imenima posebno se izdvaja upravo srpsko-bjeloruski tandem, koji je odmah privukao ogromnu pažnju javnosti.

Miks dubl format prošle godine pokazao se kao veliki hit, mečevi su kraći i dinamičniji i prije svega služe kao "zagrijavanje" za ono glavno što slijedi.

Đoković i Sabalenka ipak neće biti jedina atrakcija, jer će na terenu biti još nekoliko spektakularnih kombinacija. Elena Ribakina igraće sa Tejlorom Fricom, Mira Andrejeva sa Andrejem Rubljovom, Iga Švjontek sa Kasperom Rudom, dok će u miksu nastupiti i Dijana Šnajder i Danil Medvedev, Tejlor Taunsend i Aleksander Zverev, kao i Naomi Osaka i Kei Nišikori.