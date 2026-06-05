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Raskol u reprezentaciji Francuske? Miljenik navijača nije htio da pruži ruku Mbapeu

Raskol u reprezentaciji Francuske? Miljenik navijača nije htio da pruži ruku Mbapeu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje za nekoliko dana, a izgleda da u redovima jednog od favorita nije najbolja atmosfera.

Kante nije hito da pozdravi Mbapea Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Fudbaleri Francuske priredili su neprijatno iznenađenje svojim navijačima, pošto su nedelju dana prije početka Svjetskog prvenstva poraženi od Obale Slonovače sa 2:1. To je svakako alarm, ali ne preveliki razlog za brigu. Ipak, ono što više brine Francuze je amosfera u timu.

Jesu "trikolori" jedni od glavnih favorita za osvajanje Mundijala, međutim, ukoliko nema timske hemije u svlačionici, onda je u pitanju samo skup najvećih zvijezda.

Društvenim mrežama se proširio snimak na kojem se vidi kako iskusni fudbaler i ljubimac navijača Ngolo Kante ne želi da se pozdravi sa kapitenom i prvom zvijezdom tima Klijanom Mbapeom.

Dok su izlazili na teren, fudbaleri su se redom pozdravljali sa Mbapeom, svi, osim Kantea...

 Spisak Francuske za Svjetsko prvenstvo:

Golmani: Majk Manjon (Milan), Robin Riser (Lens), Bris Samba (Ren)

Defanzivci: Lukas Dinj (Aston Vila), Malo Gusto (Čelsi), Lukas Ernandez (PSŽ), Teo Ernandez (Al Hilal), Ibrahim Konate (Liverpul), Žil Kunde (Barselona), Maksans Lakrua (Kristal Palas), Vilijam Saliba (Arsenal), Dajo Upamekano (Bajern Minhen)

Vezisti: Ngolo Kante (Fenerbahče), Manu Kone (Roma), Adrijen Rabio (Milan), Orelijen Čuameni (Real Madrid), Varen Zair-Emeri (PSŽ)

Napadači: Manjes Akliuš (Monako), Bredli Barkola (PSŽ), Rajan Šerki (Mančester Siti), Usman Dembele (PSŽ), Dezire Due (PSŽ), Žan-Filip Mateta (Kristal Palas), Kilijan Mbape (Real Madrid), Majkl Olise (Bajern Minhen), Markus Tiram (Inter).

Tagovi

Kilijan Mbape N'Golo Kante fudbal

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