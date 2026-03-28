Bez pobjednika u Bačkoj Topoli: Hrelja i Đajić pogađali za Borac, TSC izborio remi nakon penala i autogola!

TSC i banjalučki Borac remizirali 2:2 u prijateljskom meču odigranom u Bačkoj Topoli.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri banjalučkoj Borca remizirali su 2:2 sa TSC-om u prijateljskom meču odigranom u Bačkoj Topoli.

Dva puta Borac je vodio, ali je domaćin uspio da izbjegne poraz autogolom Banjalučana u sudijskoj nadoknadi.

TSC - BORAC 2:2 (0:1)

/Prestiž 57penal, Čavić 90+3 autogol - Hrelja 3', Đajić 86/

Borac je do vođstva stigao već u trećem minutu, a sve je praktično sam uradio Damir Hrelja. Krilni napadač Borca ukrao je loptu gotovo na centru igrališta, a potom odličnim prodorom ušao u šesnaesterac i psolao loptu u suprotni ugao za vođstvo crveno-plavih.

Samo apr minut kasnije TSC je imao priliku za izjednačenje ali je nakon povratnog pasa i udarca sa nekih 12 metara lopta završila pored statiove Borčevog gola.

Domaćin je imao inicijativu na svojoj TSC Areni, ali često je nedostajao dobar završni pas, pa su se napadi završavali lošim ubacivanjima u šesnaesterac Banjalučana, a najbolju šansu imali su krajem prvog poluvremena kada su pogodili stativu. Nedugo zatim Borac je uvratio, ali je udarac Hiroša sa nekih 13,14 metara otišao preko gola.

TSC je uspio da izjednači u nastavku iz penala. Jedan od domaćih fudbalera oboren je u šesnaestercu tokom povlačenja prilikom izvođenja kornera i dosuđen je jednaesterac koji je u pogodak pretvorio Mbungu Prestiž.

Četiri minute prije kraja utakmice Borac je uspio da stigne do novog vođstva preko Pavla Đajića, ali je srpski superligaš ipak izbjegao poraz u posljednjim trenucima utakmice.

Nakon akcije po lijevoj strani i ubacivanja u šesnaesterac intervenisao je David Čavi9ć, ali se lopta odbila u mrežu i TSC je u trećem minutu sudijske nadoknade stigao do izjednačenja i konačnih 2:2.

Fudbaleri Borca za sedam dana nastavljaju takmičenje u Premijer ligi BIH gostovanjem u Posušju.

TSC će svoj meč Superlige Srbije igrati narednog petka, a njihov protivnik je Napredak i taj meč igra se u Kruševcu.

TSC: Pantelin, Šatara, Ru, Tegeltija, Dimoski, Jovičić, Mezei, Milosavić, Savić, Prestiž, Petrović

Rezerve: Jorgić, Simić, Jovanović, Urošević, Krstić, Carek, Đurđević, Petrović, Dokić, Bosić, Todoroski, Mihailović

BORAC: Modić, Paskval, Saničanin, Karolina, Jakšić, Skorup, Hiroš, Jojić, Sijarić, Hrelja, Juričić

Rezerve: Ćetković, Perić, Đarjić, Rogan, Kvržić, Čavić, Vranješ, Vrbić, Radić, Ogrinec