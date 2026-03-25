Borac ga doveo, pa "odjavio" zbog viška kilograma, sada je zabio het-trik u četvrtoj ligi Hrvatske!

Zinedin Mustedanagić zabio het-trik za Marsoniju, uz prelijep pogodak iz slobodnog udarca.

Zinedin Mustedanagić u ljeto 2024. godine stigao je u banjalučki Borac gdje je predstavljen kao igrač koji će ibi od velike koristi crveno-plavima, ali to se nije obistinilo.

Nakon zvaničnog predstavljanja priključio se pripremama Borca u Sloveniji, ali je praktično šokirao stručni štab svojim viškom kilograma, razočarao je sve svojim trudom i zalaganjem, da bi poslije samo mjesec dana napustio Borac, kojeg zvanično i nema u njegovom "CV-u".

Borčev promašaj poslije „eksperimenta“ u Borcu potpisao je za BSK Bijelo Brdo, da bi se nakon polusezone u ovom trećeligašu i potom Jarunu skrasio prošlog ljeta u Marsoniji, četvrtoligašu iz Slavonskog broda.

Ovo je izgleda bio pun pogodak za momka iz Bihaća koji je ranije nastupao za prašku Spartu, Duklu, Vlazniju, Ružomberok i Sarajevo.

Mustedanagić je standardan u Marsoniji, ove sezone odigrao je 17 utakmica i postigao šest golova.

Tri gola postigao je prošlog vikenda u pobjedi 4:0 protiv Bedema, a jedan od njih bio je posebno lijep.

Mustedanagić je zatresao mrežu prelijepim pogotkom iz slobodnog udarca i tako oduševio svoje navijače i tamošnje ljubitelje fudbala. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.