Potop Sjeverne Makedonije u Danskoj: "Borčevac" Sebastijan Erera debitovao u baražu za Mundijal

Sebastijan Erera, Kolumbijac iz banjalučkog Borca, debitovao je u četvrtak uveče za nacionalni tim Sjeverne Makedonije protiv Danske u baražu za plasman na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Makedonski selektor Goce Sedloski, koji je bio trener Širokog Brijega u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, zapazio je odlične partije Sebastijana Erere u Borcu i odlučio odmah da mu ukaže povjerenje u startnih 11 u Danskoj.

Erera je odigrao dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu, ali je njegov tim doživio potop u nastavku.

DANSKA - SJEVERNA MAKEDONIJA 4:0 (0:0)

Na stadionu "Parken" u Kopenhagenu, Makedonci su se dobro držali do početka drugog poluvremena kada je Mikel Damsgard pogodio mrežu gostiju - 1:0.

Damsgard je u 58. minutu sjajno pronašao igrača Lacija Gustava Isaksena, koji je pobjegao Ereri na drugoj stativi i udvostručio prednost Danaca, da bi samo minut kasnije, Isaksen postigao i drugi gol za kraj nadanja makedonske ekipe da se može naći na Svjetskom prvenstvu - 3:0.

"Poker" golova u mreži Stoleta Dimitrievskog danska selekcija je kompletirala u 74. minutu kada je nakon centaršuta Kristijana Eriksena iz kornera, najviši u skoku bio vezni igrač Arsenala Kristijan Norgard i rutinski pogodio - 4:0.

Od tada su Danci povukli "ručnu" i čekali kraj jer ih već za pet dana očekuje finalni duel za plasman na Svjetsko prvenstvo, koji će igrati protiv Irske ili Češke, koje su odigrale neriješeno u Pragu (2:2), pa će se igrati produžeci.

Tridesetjednogodišnji defanzivac iz Kolumbije je odigrao svih 90 minuta u Kopenhagenu, a prije banjalučkog kluba nastupao je pet sezona za Rabotnički i Bregalnicu.

Druga dvojica "borčevaca", golman Damjan Šiškovski nije dobio priliku u Danskoj, kao ni Boban Nikolov, koji je prošle sezone branio boje crveno-plavih.

