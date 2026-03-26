logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potop Sjeverne Makedonije u Danskoj: "Borčevac" Sebastijan Erera debitovao u baražu za Mundijal

Autor Nebojša Šatara
0

Sebastijan Erera, Kolumbijac iz banjalučkog Borca, debitovao je u četvrtak uveče za nacionalni tim Sjeverne Makedonije protiv Danske u baražu za plasman na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Sebastijan Erera debitovao za Makedoniju u porazu od Danske Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Makedonski selektor Goce Sedloski, koji je bio trener Širokog Brijega u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, zapazio je odlične partije Sebastijana Erere u Borcu i odlučio odmah da mu ukaže povjerenje u startnih 11 u Danskoj.

Erera je odigrao dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu, ali je njegov tim doživio potop u nastavku.

DANSKA - SJEVERNA MAKEDONIJA 4:0 (0:0)

Na stadionu "Parken" u Kopenhagenu, Makedonci su se dobro držali do početka drugog poluvremena kada je Mikel Damsgard pogodio mrežu gostiju - 1:0.

Damsgard je u 58. minutu sjajno pronašao igrača Lacija Gustava Isaksena, koji je pobjegao Ereri na drugoj stativi i udvostručio prednost Danaca, da bi samo minut kasnije, Isaksen postigao i drugi gol za kraj nadanja makedonske ekipe da se može naći na Svjetskom prvenstvu - 3:0.

"Poker" golova u mreži Stoleta Dimitrievskog danska selekcija je kompletirala u 74. minutu kada je nakon centaršuta Kristijana Eriksena iz kornera, najviši u skoku bio vezni igrač Arsenala Kristijan Norgard i rutinski pogodio - 4:0.

Od tada su Danci povukli "ručnu" i čekali kraj jer ih već za pet dana očekuje finalni duel za plasman na Svjetsko prvenstvo, koji će igrati protiv Irske ili Češke, koje su odigrale neriješeno u Pragu (2:2), pa će se igrati produžeci.

Izvor: sport1.ba/Sanel Konjhodžić

Tridesetjednogodišnji defanzivac iz Kolumbije je odigrao svih 90 minuta u Kopenhagenu, a prije banjalučkog kluba nastupao je pet sezona za Rabotnički i Bregalnicu.

Druga dvojica "borčevaca", golman Damjan Šiškovski nije dobio priliku u Danskoj, kao ni Boban Nikolov, koji je prošle sezone branio boje crveno-plavih.

(MONDO)

Tagovi

Sebastijan Erera Kardona FK Borac Sjeverna Makedonija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC