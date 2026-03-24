Stotinu godina ponosa i deset godina povjerenja: Addiko Bank Banja Luka i FK Borac potpisali novi Ugovor o sponzorstvu

Addiko Bank Banja Luka i FK Borac nastavljaju da dijele zajednički teren uspjeha i povjerenja.

Izvor: Addiko banka/Promo

Produženjem sponzorske saradnje i potpisivanjem novog Ugovora o sponzorstvu, potvrđeno je snažno partnerstvo koje drugu godinu zaredom donosi zajedničke uspjehe. U godini kada FK Borac obilježava 100 godina postojanja, a Addiko Bank slavi svoj 10. rođendan ova saradnja dobija dodatni značaj.

Klub ove sezone bilježi odlične rezultate u Premijer ligi BiH i trenutno se nalazi na vrhu tabele. Nastavak sponzorske saradnje dolazi u trenutku kada Borac demonstrira svoju snagu na domaćoj sceni, dok iza sebe ima istorijski uspjeh i prošlosezonski plasman u Ligu konferencija, najveći u dosadašnjoj istoriji kluba. U isto vrijeme, Addiko banka bilježi svoju rekordnu godinu i izvanredne poslovne rezultate, što dodatno potvrđuje snagu i stabilnost partnerstva koje se gradi na zajedničkim uspjesima.

Kao pouzdan saigrač, Addiko Bank Banja Luka još jednom potvrđuje svoju kontinuiranu podršku lokalnoj zajednici u razvoju sporta i jačanju domaćih timova

„U godini kada Borac obilježava 100 godina postojanja, a Addiko banka slavi deceniju povjerenja klijenata, zajednički jubileji svjedoče trajnost, povjerenje i viziju budućnosti. Addiko banka je u protekloj godini ostvarila istorijski poslovni rezultat i potvrdila svoju posvećenost klijentima. U isto vrijeme, FK Borac nastavlja da bilježi vrhunske sportske rezultate što pokazuje i sjajnih nastupa u domaćem prvenstvu i prvo mjesto na tabeli. Sigurni smo da ćemo zajedno nastaviti da ispisujemo nove stranice uspjeha i da ćemo graditi pobjede koje ostaju podržavajući mlade sportiste i našu zajednicu, jer je na svakom putu ka uspjehu važno imati dobrog saigrača“, izjavio je Slađan Stanić, predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka.

Produženjem ugovora dodatno je učvršćena saradnja koja ima za cilj ne samo sportske uspjehe, već i dugoročan razvoj kluba i stvaranje stabilnih temelja za buduće generacije.

„Veliko nam je zadovoljstvo što smo produžili uspješnu saradnju sa Addiko bankom Banja Luka, partnerom koji je prepoznao naše vrijednosti i ambicije. U godini kada FK Borac obilježava 100 godina postojanja, posebno nam znači što uz sebe imamo pouzdanog i snažnog saigrača. Iza nas su značajni uspjesi, ali naši ciljevi tu ne staju. Nastavljamo da gradimo još jači i stabilniji klub, kako na terenu, tako i van njega. Uvjereni smo da ćemo zajedno sa Addiko bankom nastaviti putem novih pobjeda. Radujemo se svemu što nas čeka u narednom periodu i sigurni smo da je ovo partnerstvo temelj za još veće uspjehe u godinama koje dolaze, izjavio je Dejan Čato, direktor FK Borac Banja Luka.

FK Borac u jubilarnu godinu ulazi kao klub bogate tradicije i velikih ambicija. Uz partnerstvo važnih saigrača, Borac nastavlja da ispisuje nove stranice uspjeha i gradi još svjetliju budućnost.

(Promo)