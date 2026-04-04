Marinović o trijumfu u Posušju: Kontrolisali smo meč i zasluženo pobijedili! Bašić: Rezultat možda malo previsok...

Treneri Borca i Posušja sumirali su meč na Mokrom Docu, iz kojeg su Banjalučani izašli kao pobjednici (0:3).

Fudbaleri Borca trijumfovali su nad Posušjem na Mokrom Docu (0:3) i devet kola prije kraja sezone imaju isto toliko bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski.

Nastavili su izabranici Vinka Marinovića sigurnim korakom ka tituli, došavši do rutinske pobjede pogocima Luke Juričića, Nemanje Jakšića i Mateja Deketa.

"Još jednom moram da pohvalim svoje igrače koji su odigrali veoma važnu i tešku utakmicu. Još jednom smo potvrdili formu koju smo imali i prije ove pauze. Znali smo da nas čeka teška utakmica, ali isto tako danas smo pokazali karakter i disciplinu u igri i moram da im čestitam na svemu tome. Mislim da je ovo osma utakmica gdje smo u međuvremenu primili samo jedan gol, što govori o igri cijele ekipe, a uz to smo i dosta efikasni. Mislim da smo danas držali utakmicu pod kontrolom i da smo zasluženo pobijedili", rekao je Marinović nakon meča za TV Arena sport, naglasivši da je gol Juričića iz 7. minuta umnogome olakšao put ka sedmoj uzastopnoj pobjedi u ligi.

"To nam je i bio cilj, da iz prve prilike pokušamo da damo gol jer je mnogo lakše poslije toga. Posušje jako dobro igra u defanzivi, tako da nam je taj gol mnogo olakšao. Željeli smo i drugo poluvrijeme da otvorimo isto kao što smo i prvo. Došli smo do tog drugog gola i već imali utakmicu pod kontrolom. Na kraju je došao i treći gol Deketa, koji je još jednom potvrdio kvalitet i talenat koji ima i samo treba da nastavi tako."

Strateg Posušja Dario Bašić je prije analize utakmice čestitao reprezentaciji BiH na plasmanu na Mundijal.

"Velika stvar za ligu, za sve nas koji radimo u bh. fudbalu, ja im čestitam od srca. Što se tiče utakmice, možemo je podijeliti u nekoliko segmenata. Dekoncentrisano smo ušli u utakmicu, brzo smo primili gol i onda dogovor i taktika koje smo htjeli malo padaju u vodu. Nije ni krenula utakmica, već gubiš 1:0. Naravno, tu je opet do izražaja došao njihov kvalitet koji imaju u centralnom špicu, kroz Juričića, gdje iz teške pozicije postiže gol. Nakon tih petnaestak minuta smo uspjeli da uspostavimo stabilnost, pokušavali smo, imali određene situacije koje je trebalo puno bolje da iskoristimo. Ulazak u drugo poluvrijeme preslikan, vrlo brzo primamo gol, dekoncentracija koja se jednostavno ne smije dogoditi. I opet smo kontrolisali utakmicu, stvarali situacije imali svoje šanse koje nismo iskoristili. Na jraku, rezultat je možda i malo previsok od onoga što se pokazalo na terenu. Međutim, kad se podvuče crta, Borac je zasluženo danas pobijedio. Bili su bolji u određenim segmentima igre, iako mi ostaje naravno žal što je rezultat previsok. Da smo uspjeli da postignemo pogodak, mislim da bismo se vratili u utakmicu, ali šta je tu je, okrećemo se narednoj utakmici", riječi su Bašića.

Borac će u narednom kolu, prvom u okviru posljednjeg kruga prvenstva, gostovari Rudar Prijedoru, dok će Posušje pred domaćom publikom igrati protiv Širokog Brijega.

