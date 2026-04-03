Bilbija odlučio mostarski derbi! Zrinjski i dalje lovi Borac, Velež sve dalje od Evrope!

Napadač Zrinjskog postigao sjajan pogodak za pobjedu "plemića" u mostarskom derbiju, u kojem je Velež dva puta pogađao stativu.

Večeras slavi bijela strana Mostara, pošto je Zrinjski rezultatom 1:0 savladao Velež u mostarskom derbiju na čijem startu je bilo i prekida zbog manjeg požara koje su izazvali domaći navijači.

Čovjek odluke bio je Nemanja Bilbija koji se nakon jednog velikog promašaj na početku iskupio odličnim golom u 39. minutu.

Bila je to akcija sa Abramovićem koji ga je uposlio i par minuta ranije, ovog puta Bilbija se odlično namjestio na sentaršut saigrača i "naklonio" se za precizan udarac glavom i lopta je završila u mreži.

Mogao je Velež prije isteka prvog poluvremena do izjednačenja. Šarić je pobjegao odbrani Zrinjskog, obišao i golmana, ali je iskosa sa nekih 15 metara šutirao i pogodio stativu.

Njegov novi bijeg u sudijskoj nadoknadi donio je pirliku za Salčina, lopta mu se odbila na desetak metara od gola, ali je on šutirao pored stative.

Velež je dobro otvorio drugo poluvrijeme, pa smo vidjeli Babića u odličnoj šansi, međtuim, šutirao je preko gola. Nešto ranije Nukić nije najbolje zahvatio loptu i ona je završila pored gola.

Bilo je uzbuđenja na drugoj strani ali je Karić bio na visini zadatka, a onda nova stativa u 63. Minutu i ponovo se zatresao okvir gola "plemića", ovog puta pogodio ju je Salčin i propala je sjajna prilika za izjednačenje.

Ivančić je na drugoj strani uspio da pošalje loptu u mrežu nakon što se bacio u petercu na centaršut saigrača, ali je loptu dirao rukom i pogodak je poništen.

Do kraja je Ilić imao priliku koju je odbranio Karić i ostalo je 1:0, čime je Zrinjski došao do izuzetno važnih bodova. "Plemići" su bar do sutra smanjili zaostatak za Borcem na šst bodova, dok je Velež sada korak dalje od Evrope, pošto je ostao na četiri boda zaostatka za trećeplasiranim Sarajevom koje ima i utakmicu manje.