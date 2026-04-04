Radnik pobijedio Široki i pobjegao od "zone ispadanja"!

Bijeljinci osvojili važna tri boda u duelu sa Širokim Brijegom.

Ekipe sa dna tabele Premijer lige BIH su se "probudile" poslije reprezentativne pauze i nakon pobjede Rudara protiv Sloge trijumf je u 27. kolu upisao i Radnik.

Bijeljinci su u subotu sa 2:0 savladali Široki Brijeg i tako ostvarili tri važna boda kojim su malo odmakli od zone ispadanja.

Duel u Bijeljini počeo je prilikom za goste, nakon greške Radnika u šansi se našao Bagarić, ali je sa pet metara šutirao preko gola i propustio priliku da već na startu donese vođstvo svojoj ekipi.

Imali su Širokobriježani blagu inicijativu, ali je domaćin u 36. Minutu stigao do vođstva. Faraž je probio po lijevoj strani i ubacio u šesnaesterac gdje je Gorzi iskoristio nepažnju gostujućih defanzivaca i uspio ispred njhi da dođe do lopta, a onda ju i pošalje u mrežu za 1:0.

Tu prednost mogao je kasnije da udvostruči Teodorović, ali je njegov šut iskosa sa peterca odbranio golman Širokog, a nakon što mu se lopta odbila pokušao je da ju prebaci preko golmana, ali je pogodio gornji dio prečke i ona je završila u gol autu.

Meč na Gradskom stadionu u Bijeljini riješen je u 60. minutu. Poslije ubačene lopte Gorzija u peterac u gužvi je golman prvo odbranio, lopta se čak odbila od stative, a onda je Teodorović sa gol-linije uspio da ju ugura i postavi konačnih 2:0.

Radnik nakon ovog trijumfa ima 29 bodova, odnosno šest više od Rudara i Sloge na začelju, a između njih je Posušje koje ima 27 i nešto kasnije dočekuje banjalučki Borac.



