Štoper Borca Siniša Saničanin oglasio se poslije utakmice na Mokrom Docu (0:3).

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Fudbaleri Borca upisali su ove subote sedmu uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH. Trijumfovali su na Mokrom Docu nad Posušjem (0:3) i devet kola prije kraja imaju isto toliko bodova više od drugoplasiranog Zrinjskog u borbi za titulu.

"Izuzetno sam ponosan na ekipu, na stručni štab, na sve ljude koji su oko nas, u blizini svlačionice. Izuzetno mi je drago što smo osvojili tri boda, očekivali smo jako tešku utakmicu. Iako rezultat ne govori tako, 0:3, samo mi znamo koliko nam je teško iz kola u kolo. Nova tri boda, korak bliže cilju. Imamo još devet utakmica, maksimalno ozbiljno se spremamo i tako moramo da uđemo u svaki meč", rekao je poslije utakmice Siniša Saničanin, koji je u Posušju imao ulogu kapitena.

Vidi opis "Mnogi nas osporavaju, ali pokazujemo ko smo i šta smo!" Saničanin kao kapiten vodio Borac ka trijumfu u Posušju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Borac Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Izuzetno mi je drago i velika je čast što sam ponio kapitensku traku i što sam predvodio ove momke sa sjajnim karakterom. Vjerujte da nije lako sve ovo što radimo. Iako nas mnogi osporavaju, iz utakmice u utakmicu pokazujemo ko smo, šta smo i kakva smo ekipa."

Naredni ligaški meč Borac će odigrati sljedećeg petka (10. april) na gostovanju Rudar Prijedoru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)