"Mnogi nas osporavaju, ali pokazujemo ko smo i šta smo!" Saničanin kao kapiten vodio Borac ka trijumfu u Posušju!

Autor Dragan Šutvić
Štoper Borca Siniša Saničanin oglasio se poslije utakmice na Mokrom Docu (0:3).

Siniša Saničanin o utakmici Posušje Borac Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Fudbaleri Borca upisali su ove subote sedmu uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH. Trijumfovali su na Mokrom Docu nad Posušjem (0:3) i devet kola prije kraja imaju isto toliko bodova više od drugoplasiranog Zrinjskog u borbi za titulu.

"Izuzetno sam ponosan na ekipu, na stručni štab, na sve ljude koji su oko nas, u blizini svlačionice. Izuzetno mi je drago što smo osvojili tri boda, očekivali smo jako tešku utakmicu. Iako rezultat ne govori tako, 0:3, samo mi znamo koliko nam je teško iz kola u kolo. Nova tri boda, korak bliže cilju. Imamo još devet utakmica, maksimalno ozbiljno se spremamo i tako moramo da uđemo u svaki meč", rekao je poslije utakmice Siniša Saničanin, koji je u Posušju imao ulogu kapitena.

"Izuzetno mi je drago i velika je čast što sam ponio kapitensku traku i što sam predvodio ove momke sa sjajnim karakterom. Vjerujte da nije lako sve ovo što radimo. Iako nas mnogi osporavaju, iz utakmice u utakmicu pokazujemo ko smo, šta smo i kakva smo ekipa."

Naredni ligaški meč Borac će odigrati sljedećeg petka (10. april) na gostovanju Rudar Prijedoru.

