Trener Sarajeva Mario Cvitanović pred gostovanje u Bijeljini: "Moramo dokazati na terenu da smo kvalitetniji"

Trener Sarajeva Mario Cvitanović najavio je subotnje gostovanje protiv Radnika u Bijeljini u okviru 29. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

U izjavi pred utakmicu koja se igra na Gradskom stadionu u Bijeljini s početkom u 16 časova, Cvitanović je otvoreno progovorio o kadrovskim problemima.

"Krenućemo od kraja. Stanje u ekipi je takvo da imamo određenih problema sa povredama. Na utakmici protiv Zrinskog izgubili smo dva igrača - Sulejmana Mejtea i Luku Hujbera - tako da ćemo ih morati nadoknaditi", rekao je Cvitanović.

Uprkos tome, Cvitanović očekuje izuzetno zahtjevan susret.

"Pripremamo se za tu utakmicu. Očekuje nas zahtjevan protivnik i zahtjevan teren, bez obzira na njihov položaj na tabeli koji nije blistav. Mislim da se radi o jednoj ozbiljnoj, organizovanoj ekipi. Poznam njihovog trenera (Duško Vranešević) i u komunikaciji smo. Očekujem jednu tvrdu, zahtjevnu utakmicu. Njima su bodovi prijeko potrebni u borbi za opstanak".

Cvitanović je istakao da su bodovi jednako važni i za njegovu ekipu.

"Međutim, nama su bodovi takođe potrebni i želimo ih. Idemo u Bijeljinu odigrati jednu pravu utakmicu. Mislim da smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo i želimo napredovati, želimo biti bolji i želimo biti konkretni. Pobjede su naravno ono što nas raduje i što svi očekujemo, što svi tražimo".

Na kraju je šef struke "bordo" tima poručio da Sarajevo želi pokazati svoj kvalitet, ali da se to mora potvrditi na terenu.

"Daćemo sve od sebe na toj utakmici da pokažemo da smo ipak u odnosu na Radnik jedna kvalitetnija ekipa. Ali naravno, puno priče nema - ništa nego to jednostavno treba pokazati na terenu", zaključio je on.

Utakmica između Radnika i Sarajeva igra se u subotu s početkom u 16 časova, a sudiće je arbitar iz Čapljine Josip Martinović.

