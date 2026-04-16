© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Perica Ognjenović pred Široki Brijeg: Rudar Prijedor je sigurno motiv više za sve protivnike

Nebojša Šatara
Prijedorski Rudar će u petak na otvaranju 29. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine gostovati u Širokom Brijegu.

Poslije poraza u krajiškom derbiju od Borca (0:2), Prijedorčani će na "Pecari" pokušati da ostanu neporaženi, dok će Široki Brijeg tražiti bodove u borbi za plasman u Evropu i prekid crne serije od tri meča bez trijumfa.

Hercegovački tim je trenutno na petom mjestu, dok je Rudar na posljednjoj poziciji pred ovaj meč.

Šef stručnog štaba Rudara Perica Ognjenović istakao je da njegov tim očekuje izuzetno zahtjevna utakmica.

"Kao što smo već govorili, u ovoj ligi i ovom formatu svaka utakmica je priča za sebe. Spremićemo se najbolje moguće i pokušati da ostvarimo pozitivan rezultat. Igramo dobar fudbal i sigurno smo motiv više za svakog protivnika. Očekujem jako tešku utakmicu", rekao je Ognjenović i dodao da ima dosta kadrovskih problema.

"Imamo dosta problema i pokušavamo da što prije osposobimo igrače. U ovim uslovima to nije nimalo lako, ali potrudićemo se da izađemo što kompletniji. Ne možemo sebi dozvoliti dodatne povrede s obzirom na kratak roster".

Utakmicu u petak od 18 časova u Širokom Brijegu će suditi Antoni Bandić iz Gruda.

Poslije meča na "Pecari", prijedorsku ekipu već u srijedu, 22. aprila u 30. kolu očekuje meč protiv sarajevskog Željezničara, koji u Prijedor dolazi sa novim trenerom Savom Miloševićem.

