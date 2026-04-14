Fudbalski savez BiH odlučio: Izmjena kalendara takmičenja u Premijer ligi BiH

Komitet za hitnost FS BiH morao je da reaguje i promijeni termine mečeva 35. i 36. kola.

Komitet za hitnost Fudbalskog saveza BiH je na sjednici održanoj 13. aprila 2026. godine donio odluku o izmjeni i dopuni Kalendara takmičenja Premijer lige BiH za takmičarsku sezonu 2025/26.

Izmjene se odnose na datume odigravanja utakmica bh. lige za sezonu 2025/26, sa ciljem usklađivanja aktuelnog kalendara završnice takmičenja sa obavezama reprezentacije BiH i učešća na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku.

Promjene u kalendaru su bile nužne i zbog organizacije međunarodne prijateljske utakmice u Sarajevu protiv Sjeverne Makedonije 29. maja 2026. godine.

U skladu sa odlukom Komiteta na hitnost FS BiH, o izmjeni i dopuni Kalendara takmičenja Premijer lige BiH za takmičarsku sezonu 2025/26, utvrđen je novi raspored završnice prvenstva. Utakmice 35. i 36. kola Premijer lige BiH biće igrane 23. i 26. maja 2026. godine.