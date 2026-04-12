Radniku prijeti suspenzija FS BiH: Bijeljinci moraju da nađu 30.000 evra do 25. aprila

Dragan Šutvić
Radi se o neizmirenom dugu prema Zvijezdi 09, koji je došao na naplatu.

Radnik pred suspenzijom FS BiH Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Radnika doživjeli su ovog vikenda ubjedljiv poraz u okviru 28. kola Premijer lige BiH. Ekipu Duška Vraneševića je na stadionu u Bijeljini porazio Željezničar (0:3), međutim nisu to jedine loše vijesti za navijače semberskog premijerligaša.

Naime, Radniku prijeti suspenzija Fudbalskog saveza BiH zbog neizmirenog duga prema Zvijezdi 09 u iznosu od 30.000 evra. Kako je istaknuto u Službenom glasniku FS BiH, dugovanja su nastala zbog neizvršavanja obaveza iz Ugovora o transferu profesionalnih igrača, potpisanog 16. januara 2024. godine između dva kluba.

Takođe, Radnik je dužan da uplati i 500 KM na osnovu troškova sudskog postupka, a ukoliko ne izmiri kompletan dug do 25. aprila, suočiće se sa suspenzijom bh. kuće fudbala.

Radnik je trenutno osmoplasirani tim prvenstva sa 29 bodova, pet više od pretposljednje Sloge Meridian, prvog tima u zoni ispadanja, i šest više od "fenjeraša" Rudar Prijedora. Do kraja sezone ostalo je još osam kola, a u prvoj narednoj utakmici Bijeljinci će dočekati ekipu Sarajeva.



Standings provided by Sofascore

