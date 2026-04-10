Željezničar gostuje u Bijeljini, Savo Milošević upozorava: Radnik je ekipa koja zna šta radi

Sarajevski Željezničar u 28. kolu Premijer lige BiH igraće sa Radnikom u Bijeljini (subota, 16 časova).

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Fudbaleri sarajevskog Željezničara ove subote će na teško gostovanje u Bijeljini. Pokazao je Radnik da može svima biti nezgodan rival, pa stoga šef stručnog štaba "plavih" Savo Milošević upozorava da utakmica u Semberiji neće biti nimalo laka.

"U najkraćem, imali smo cijeli nedjeljni period da se pripremimo. Svi igrači su dobro, osim Muftića, koji ima kartone, svi ostali su spremni, mogu da igraju. Mislim da smo se spremili. Dolazi nam period i ciklus od tri utakmice protiv ekipa sa kojima smo imali veliki problem, čak veći nego u ovim derbijima. Tako da će biti neophodno da možda još malo podignemo kvalitet igre, koncentraciju i agresiju, ukoliko želimo dobar rezultat. Ponavljam, mi smo i došli u ovu situaciju upravo zbog rezultata protiv ekipa protiv kojih ćemo igrati u naredna tri kola", poručio je Milošević, a prenio klupski sajt.

Oprezan je Milošević, a isto savjetuje i svojim izabranicima.

"Već sam razgovarao sa momcima, maksimalni oprez i, ako možemo, još da dodamo pet odsto na ono što smo igrali u prethodnom periodu, bilo bi dobro. Svako gostovanje ovde je jako teško, Radnik je neki dan dobio Široki Brijeg, ekipa koja zna šta radi, ima opasnih igrača naprijed, znaju u svakom momentu šta rade, tako da neće biti nimalo lako. Po ovome što smo vidjeli prethodnih dana, teren nije baš najidealniji, dakle na sve te detalje moramo biti koncentrisani kako bismo pokušali da ostvarimo dobar rezultat. Momci dobro rade, biće nam ponovo potrebna taktička disciplina, da ispoštujemo sve ono što se dogovorimo u svlačionici i to je, u najkraćem", zaključio je Milošević.

