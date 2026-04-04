Treneri Željezničara i Sarajeva zadovoljni remijem na Grbavici: Znam da navijači ne vole...

Bez golova završen je 158. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva na Grbavici.

Nešto bolju igru prikazali su fudbaleri Sarajeva u prvom dijelu, dok je u nastavku Željo postigao pogodak koji je poslije intervencije iz VAR sobe poništio sudija Admir Musić.

Nakon siromašnog derbija, na kom su viđena samo dva udarca u okvir gola, izjavu za Arenu Sport, najprije je dao Mario Cvitanović, trener gostiju sa „Koševa“.

„Mi smo, kao što smo najavljivali, došli da igramo fudbal i došli smo da pobijedimo. Mislim da smo to u prvom poluvremenu i pokazali - bili smo puno konkretniji, kvalitetniji i dominantniji protivnik. Šteta je što nismo iskoristili određene situacije pred golom i oko šesnaesterca, bilo zbog terena, lošeg pasa ili nepreciznosti. U drugom poluvremenu smo malo izgubili nit iz prvog dijela, falilo nam je malo duela, konkretnosti i odlučnosti. Međutim, ovo je tvrda utakmica, derbi je derbi. Nismo došli da se branimo, ali večeras je završilo 0:0. Znam da navijači ne vole takav rezultat, ali šta je tu je, idemo dalje. Hvala navijačima koji su u velikom broju došli i pružili nam podršku - čuli su se odlično. Igrači su dali sve od sebe i pridržavali se onoga što smo tražili. Igrači su bili na nivou i nema razloga nikoga stavljati u negativan kontekst“, rekao je trener Sarajeva.

Njegov kolega sa Željine klupe Savo Milošević je najprije istakao da može biti zadovoljan.

„Momci su zaista dali sve od sebe. Trudili smo se da imamo fokus na onome što mi radimo. Znali smo da igramo protiv ekipe koja je fenomenalna, koja ima liniju individualnog kvaliteta – možda i najbolju u našoj ligi. Zbog toga smo u prvom poluvremenu odigrali malo rezervisanije, nismo dolazili gore, ali defanzivno smo uspjeli da im pariramo. U drugom poluvremenu smo bili hrabriji, ostaje žal – propustili smo da uzmemo tri boda iz raznih razloga. Sve ukupno, sa obzirom na snagu protivnika i situaciju u kojoj se nalazimo, mislim da možemo biti svi zadovoljni, uključujući i navijače. Igrači su maksimalno ispoštovali ono što se od njih tražilo. Taktički su se svi trudili - i onih 11 koji su počeli, i oni koji su ušli. U drugom poluvremenu smo imali tri klinca do 18 godina na terenu i čak ni oni nisu imali nikakav problem. To je veliki plus. Nadam se da će im to koristiti još više u narednim utakmicama. Pokazali su na derbiju da imaju kvalitet. Sve ukupno gledajući 90 minuta – maksimalna koncentracija i disciplina. Igrali smo protiv ozbiljne ekipe i uspjeli smo u dobroj mjeri da im pariramo u drugom poluvremenu i da ih ugrozimo više puta“, rekao je Milošević i dodao da će nastaviti praksu pružanja šanse mladim igračima.

