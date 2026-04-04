Sarajevski derbi na Grbavici završen remijem: VAR poništio gol Željezničara
Sarajevski derbi na Grbavici završen remijem: VAR poništio gol Željezničara

Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, po 158. put u okviru 27. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine završen je nepopularnim rezultatom - 0:0.

ŽELJEZNIČAR - SARAJEVO 0:0

Generalno gledano, bila je ovo slaba fudbalska predstava.

U prvom poluvremenu, "bordo" tim je bio za nijansu bolji i kreirao je par (polu)prilika, a najbolja je viđena u 31. minutu kada je pogriješio golman Želje Vedad Muftić, lopta je stigla do Renata Gojkovića, ali je odlično intervenisao Sedorf i spasio svoj tim. 

Drugo poluvrijeme je Željo bolje otvorio i u 49. minutu pogodio mrežu! Aleksa Pejić je odlično iz voleja pogodio suprotni ugao  za veliko slavlje domaćih navijača.

Međutim, poslije intervencije iz VAR sobe, sudija Admir Musić je poništio pogodak zbog ranijeg prekršaja Odinake nad Mujklićem. 

Jedino još vrijedno pomena bio je i debi mladog Admira Gojaka u Želji, ali na njegovu nesreću morao je da napusti teren poslije povrede nakon samo 10 minuta na terenu.

Sve u svemu, veoma siromašan derbi u kojem su igrači oba tima jako malo rizikovali, pa je remi bio najrealniji.

FK ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Šabić, Galchev, Milošević, Seedorf, Radovac.

FK SARAJEVO: Banić, Gojković, Mujkić, Kyeremeh, Elezi, Krdžalić, Hujber, Bralić, Ristovski, Ljajić, Joao Carlos.

Najava

Ko gazduje glavnim gradom BiH, Željezničar ili Sarajevo?

Konferencija za medije održana je u Vladi Kantona Sarajevo gdje su zajedno prisustvovali treneri Želje i Sarajeva, Savo Milošević i Mario Cvitanović, kao i kapiteni obje ekipe Vedad Muftić i Adem Ljajić.

Rivalstvo je na neki način gurnuto u drugi plan zbog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasmana na Mundijal, pa su i izjave svih aktera bile u pomirljivom tonu.

Svi su se složili da večeras na „Grbavici“ treba da pobijedi fudbal i bolji tim.

Imperativ pobjede kao i u svakom derbiju imaju oba tima, ali "bordo" tim bi mnogo više profitirao s tri boda s obzirom na poraz Veleža u derbiju Mostara, ali i Željo ima rezultatskih razloga da stigne do trijumfa s obzirom da još nije prebrinuo sve brige oko opstanka u prvenstvu.

Utakmicu će suditi Admir Musić iz Hrasnice kod Sarajeva, a pomagaće mu Davor Beljo i Amer Macić iz Mostara. Četvrti sudija je Armin Kukić iz Bugojna.

U VAR-sobi će sjediti Sabrija Topalović iz Zenice i Senad Ibrišimbegović iz Travnika.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
22:43

- kraj -

22:36

93' Banić

Odinaka je probio po desnoj strani i šutirao, ali Banić je odbranio. 

22:34

90' Igraće se još sudijska nadoknada

Još pet minuta fudbala na Grbavici.

22:30

85' Povreda Gojaka

Admir Gojak, tinejdžer koji je ušao prije 10 minuta se povrijedio i morao da napusti teren. Umjesto njega u igri je Džonatan Frimen. 

22:25

82' Žuti karton za kapitena Sarajeva

Zbog prigovora je požutio Adem Ljajić. 

22:24

79' Mijenja i trener Sarajeva

Mario Cvitanović je izveo iz igre Krdžalića i Hujbera, au finišu će igrati Meite i Menalo.

22:20

77' Nova promjena u Željezničaru

Savo Milošević je u igru poslao tinejdžera Admira Gojaka umjesto Radovca.

22:20

75' Stopostotna prilika za domaće

Probio je lijevu stranu rezervista Vini Peišoto, uputio povratnu loptu a Prokop šutirao iznad prečke.

22:16

67' Izmjene u Želji

Milošević i Šabić su napustili teren, u igri su Prokop i Vini Peišoto.

22:04

60' Novi šut Želje

Enes Alić je šutirao sa 18 metara ka golu Sarajeva, ali nije bio precizan. 

21:58

55' Poništen gol

Musić je poništio gol Želje, ostaje 0:0.

21:56

Gol se provjerava u VAR sobi

Ipak će sudija provjeriti sa kolegama u VAR sobi da li je pogotku prethodio prekršaj Odinake nad Mujkićem, pa je Musić otišao da pogleda lično.

21:54

50' GOOOOL!

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

  Željo je poveo iz prvog udarca ka golu Sarajeva! Aleksa Pejić je pogodio iz prve suprotan ugao - 1:0. Žalili su se bordo igrači da je ranije napravljen prekršaj, međutim sudija Musić je pokazao na centar. 

21:52

47' Bakljada i vatromet navijača Želje

U nedostatku dobrog fudbala, na istočnoj tribini "Manijaci" su priredili bakljadu i vatromet, pa je na kratko prekinuta utakmica. 

21:49

46' Počelo je drugo poluvrijeme

Nastavljen je meč na Grbavici. 

21:33

- poluvrijeme -

Prilično loše prvo poluvrijeme na Grbavici, gosti u bordo dresovima su bili za nijansu bolji, a Željo gotovo ništa nije pokazao. 

21:31

45' Još minut nadoknade

Igraće se još 60 sekundi do odlaska na odmor u poluvremenu.

21:26

38' Gužva između Karlosa i Muftića

Došlo je do naguravanja Karlosa i golmana Želje, došao je i Sulejman Krpić da zaštiti Muftića, a epilog cijele situacije su žuti kartoni za obojicu aktera gužve. 

21:22

35' Prvi šut u okvir gola

Žoao Karlos je šutirao glavom poslije centaršuta Krdžalića, ali bez problema za Muftića.

Šutira glavom Joao Carlos nakon centaršuta Krdžalića, lagano to brani Muftić. 

21:19

34' Pritisak ekipe s Koševa

Gosti u ovim trenucima dosta bolji od fudbalera Želje.

21:17

31' Šansa za Sarajevo!

Pogriješio je golman Želje Muftić, Renato Gojković je sa pet metara šutirao, ali Sedorf u posljednjem trenutku spasio vođstvo Sarajeva.

21:16

30' I dalje bez udarca u okvir

Bez prilika iako je Kjereme prošao po lijevoj strani i bila je šansa da napravi nešto više, ali je dao sebi predug for. 

21:06

20' Bez uzbuđenja na Grbavici

Igra se uglavnom na sredini terena, bez uzbuđenja pred oba gola. 

20:59

9' Gužva u kaznenom prostoru Sarajeva

Elezi je poslije gužve u šesnaestercu otklonio opasnost. 

20:50

4' Prva šansa

Žoao Karlos je bio u dobro prilici, ali je šutirao visoko iznad prečke gola Želje. 

20:46

1' Počeo je sarajevski derbi

Počeo je 158. sarajevski derbi.

20:10

Horde zla ponovo na Grbavici

20:10

Posljednji derbi na "Koševu"

Sarajevo je na svom terenu u posljednjem derbiju deklasiralo Željezničar rezultatom 4:0, pa će Željo večeras pokušati da se revanšira "bordo" timu.

20:04

Sastavi

Željezničar: Muftić, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Šabić, Galchev, Milošević, Sedorf, Radovac. Trener Savo Milošević

Sarajevo: Banić, Gojković, Mujkić, Kjereme, Elezi, Krdžalić, Hujber, Bralić, Ristovski, Ljajić, Žoao Karlos. Trener Mario Cvitanović

20:02

