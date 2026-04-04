Sarajevski derbi na Grbavici završen remijem: VAR poništio gol Željezničara

Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, po 158. put u okviru 27. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine završen je nepopularnim rezultatom - 0:0.

Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, po 158. put u okviru 27. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine završen je nepopularnim rezultatom - 0:0.

ŽELJEZNIČAR - SARAJEVO 0:0

Generalno gledano, bila je ovo slaba fudbalska predstava.

U prvom poluvremenu, "bordo" tim je bio za nijansu bolji i kreirao je par (polu)prilika, a najbolja je viđena u 31. minutu kada je pogriješio golman Želje Vedad Muftić, lopta je stigla do Renata Gojkovića, ali je odlično intervenisao Sedorf i spasio svoj tim.

Drugo poluvrijeme je Željo bolje otvorio i u 49. minutu pogodio mrežu! Aleksa Pejić je odlično iz voleja pogodio suprotni ugao za veliko slavlje domaćih navijača.

Međutim, poslije intervencije iz VAR sobe, sudija Admir Musić je poništio pogodak zbog ranijeg prekršaja Odinake nad Mujklićem.

Jedino još vrijedno pomena bio je i debi mladog Admira Gojaka u Želji, ali na njegovu nesreću morao je da napusti teren poslije povrede nakon samo 10 minuta na terenu.

Sve u svemu, veoma siromašan derbi u kojem su igrači oba tima jako malo rizikovali, pa je remi bio najrealniji.

FK ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Šabić, Galchev, Milošević, Seedorf, Radovac.

FK SARAJEVO: Banić, Gojković, Mujkić, Kyeremeh, Elezi, Krdžalić, Hujber, Bralić, Ristovski, Ljajić, Joao Carlos.

Najava

Ko gazduje glavnim gradom BiH, Željezničar ili Sarajevo?

Konferencija za medije održana je u Vladi Kantona Sarajevo gdje su zajedno prisustvovali treneri Želje i Sarajeva, Savo Milošević i Mario Cvitanović, kao i kapiteni obje ekipe Vedad Muftić i Adem Ljajić.

Rivalstvo je na neki način gurnuto u drugi plan zbog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasmana na Mundijal, pa su i izjave svih aktera bile u pomirljivom tonu.

Svi su se složili da večeras na „Grbavici“ treba da pobijedi fudbal i bolji tim.

Imperativ pobjede kao i u svakom derbiju imaju oba tima, ali "bordo" tim bi mnogo više profitirao s tri boda s obzirom na poraz Veleža u derbiju Mostara, ali i Željo ima rezultatskih razloga da stigne do trijumfa s obzirom da još nije prebrinuo sve brige oko opstanka u prvenstvu.

Utakmicu će suditi Admir Musić iz Hrasnice kod Sarajeva, a pomagaće mu Davor Beljo i Amer Macić iz Mostara. Četvrti sudija je Armin Kukić iz Bugojna.

U VAR-sobi će sjediti Sabrija Topalović iz Zenice i Senad Ibrišimbegović iz Travnika.