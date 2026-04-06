Izvučeni parovi polufinala Kupa RS: Borac gostuje uTesliću, Radnik dočekuje Majevicu!

Autor Goran Arbutina
Poznati polufinalni parovi Kupa Republike Srpske “Dr Milan Jelić”.

Polufinale Kupa RS Borac ide u Teslić Izvor: Fudbalski savez Republike Srpske

Danas su u prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci izvučeni parovi polufinala 33. izdanja Кupa "Dr Milan Jelić", a u trci za trofej ostala su dva premijerligaša BiH Borac (Banjaluka) i Radnik (Bijeljina), odnosno dva drugoligaša Republike Srpske Proleter (Teslić) i Majevica (Lopare).

Voljom žrijeba u dvomeču za plasman u finale Kupa RS Radnik će igrati protiv Majevice, a u drugom polufinalu sastaju se Proleter i Borac.

Banjalučki Borac, branilac trofeja iz prošle sezone, gostovaće u Tesliću kod Proletera 14. aprila, dok će termin revanš susreta bite određen naknadno. Ovaj dvomeč biće zanimljiv zbog činjenice da oba kluba ove, 2026. godine, slave 100. rođendan, osnovani su u razmaku od 37 dana i dugo godina bili su istinski sportski partneri i prijatelji.

Radnik će na svom Gradskom stadionu u Bijeljini Majevicu dočekati 5. maja, a revanš utakmica je na programu 13. maja u Loparama.

Ovako različiti termini su posljedica obaveza pojedinih polufinalista u ostalim stalnim takmičenjima, pa odudaraju od usvojenog kalendara takmičenja za proljećni dio sezone 2025/26.

