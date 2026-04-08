Fudbalska "uspavanka" u Bijeljini: Bez golova u prvom polufinalnom susretu Radnika i Zrinjskog

Mreže su mirovale u duelu Radnika i Zrinjskog, prvom u okviru polufinala Kupa BiH.

Ove srijede igraju se prve utakmice polufinala Kupa BiH. Prvi su na teren izašli Radnik i Zrinjski, koji su na Gradskom stadionu u Bijeljini ostali dužni navijačima (0:0).

U izuzetno blijedoj fudbalskoj predstavi, mostarski tim, kojeg je danas predvodio Marijo Tot zbog isključenja Igora Štimca u duelu sa Veležom, nije stvorio nijednu opasnu situaciju pred golom Elvira Trake. Sa druge strane, Radnik je tek tri puta za 90 minuta zaprijetio "jedinici" Zrinjskog Goranu Karačiću.

Nisu, ipak, ni ta dva pokušaja bila iz reda stopostotnih. Prvi je udarac oprobao Atif Konate, koji je u 38. minutu šutirao iskosa sa lijeve strane, ali je pogodio samo spoljni dio mreže.

Ništa se vrijedno spomena potom nije dogodilo do 74. minuta, kada je u dva navrata šutirao Sami Faraž, ali je oba mlaka udarca alžirskog internacionalca čuvar mostarske mreže uspio da ukroti. Posljednje kakvo-takvo uzbuđenje dogodilo se u 83. minutu, kada je Faraž šutirao sa distance, ali je Karačić uspio da vrhovima prstiju izbaci loptu u korner.

Revanš utakmica igra se sljedeće srijede (15. april) sa početkom u 18.30 časova.

U drugom polufinalu sastaju se Velež i Sloga Meridian, a prva utakmica igra se večeras u Vrapčićima od 18.45 časova.

