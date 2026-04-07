Fudbaler Sloge pred polufinale Kupa BiH: Velež je jedna od najboljih ekipa, ali idemo na pobjedu

Nebojša Šatara
Dino Hasanović, fudbaler dobojske Sloge, najavio je prvu utakmicu polufinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Veleža u Mostaru (srijeda, 18:45).

Sloga je ove sezone u Premijer ligi BiH zakuzana za dno prvenstvene tabele, ali je u okviru najmasovnijeg takmičenja dogurala do same završnice, tačnije polufinala.

Dino Hasanović, igrač Dobojlija, vjeruje da njegov tim može iznanediti i mostarski Velež.

"Idemo u Mostar da se nadigravamo, ne idemo sa bijelom zastavom. Znamo kakva je ekipa Veleža, jedna od najboljih u BiH, posebno na domaćem terenu. Bio sam igrač dolje, znam kako dišu. Mi ćemo kao i u svakoj utakmici ići na pobjedu, znamo svoj princip i vjerujem u našu ekipu. Ima ovdje i drugo poluvrijeme u Doboju, svi smo zdravi i igrači jedva čekaju ostvariti pozitivan rezultat, nakon lošeg u Prijedoru", rekao je Hasanović.

Utakmica u Mostaru između Veleža i Sloge na rasporedu je u 18.45 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup BiH Dino Hasanović FK Sloga Doboj FK Velež

