Fudbaler Sloge pred polufinale Kupa BiH: Velež je jedna od najboljih ekipa, ali idemo na pobjedu

Dino Hasanović, fudbaler dobojske Sloge, najavio je prvu utakmicu polufinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Veleža u Mostaru (srijeda, 18:45).

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga je ove sezone u Premijer ligi BiH zakuzana za dno prvenstvene tabele, ali je u okviru najmasovnijeg takmičenja dogurala do same završnice, tačnije polufinala.

"Idemo u Mostar da se nadigravamo, ne idemo sa bijelom zastavom. Znamo kakva je ekipa Veleža, jedna od najboljih u BiH, posebno na domaćem terenu. Bio sam igrač dolje, znam kako dišu. Mi ćemo kao i u svakoj utakmici ići na pobjedu, znamo svoj princip i vjerujem u našu ekipu. Ima ovdje i drugo poluvrijeme u Doboju, svi smo zdravi i igrači jedva čekaju ostvariti pozitivan rezultat, nakon lošeg u Prijedoru", rekao je Hasanović.

(MONDO)