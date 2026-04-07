Igor Štimac pred polufinale Kupa BiH: "Preživjeli smo pokušaj masakra kod Veleža, volio bih da se sretnemo u finalu"

Nebojša Šatara
Igor Štimac, trener Zrinjskog, optimistično je najavio prvi meč polufinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Radnika, koji se igra u srijedu u Bijeljini.

"Plemići" sutra od 16.30 časova gostuju na jednom od najlošijih terena, ali Štimac je istakao da to ne igra posebnu ulogu, da se ekipe odlično poznaju i da nema mjesta iznenađenjima.

"Teren će biti isti i njima i nama. Ova utakmica je pitanje karaktera, autoriteta i kvaliteta. Kao šampionski klub, moramo pokazati nivo više od domaćina. Prihvatiti sve izazove i suočiti se sa onim što nas čeka tamo. Dobro se poznajemo sa Radnikom i mislim da tu nema nikakvih iznenađenja ili upitnika iznad glave koliko i šta mogu. Na nama je samo da vidimo ko će biti najsvježiji kadar i sa kakvom postavom izaći tamo. Napravićemo sve da pokušamo pobijediti u toj prvoj utakmici i olakšamo sebi revanš", rekao je Štimac.

Trener mostarskog kluba posebno se osvrnuo na stanje u ekipi nakon turbulentnog derbija protiv Veleža na stadionu "Rođeni", gdje je Zrinjski slavio minimalnim rezultatom.

"S obzirom da smo preživjeli pokušaj masakra prije nekoliko dana tamo, utisci su dobri. Ekipa je pokazala karakter, otpor i izdržala ono što bi malo koji tim izdržao u tom pokušaju. Spremni dočekujemo ovaj susret".

Šef stručnog štaba "plemića" naglasio je da Zrinjski u Kup BiH ulazi s najvećim ambicijama i da ne krije želju za pobjedom u Bijeljini.

"Želimo pobijediti u toj prvoj utakmici i tako ćemo se i postaviti, uz sav respekt prema Radniku. Oni su opterećeni borbom za opstanak, ali ne razmišljamo o njihovoj situaciji, već gledamo sebe. Uvjereni smo u svoje sposobnosti i kapacitete".

Štimac je dodao da ekipu već nekoliko dana kasnije čeka još jedan veliki derbi - gostovanje u Sarajevu - te da Zrinjski mora gledati širu sliku i ostati u trci za vrh tabele.

Na kraju je Štimac otvoreno priznao da bi volio finalni okršaj protiv Veleža, koji u drugom polufinalu dočekuje dobojsku Slogu (19.00).

"Volio bih da se to dogodi. Ne mogu opisati koliko", podvukao je trener Zrinjskog.

Meč između Radnika i Zrinjskog igra se u srijedu u 16.30 časova, direktan prenos je na TV Arena Sport. Utakmicu će suditi Ermin Sivac iz Zenice.

Možda će vas zanimati

