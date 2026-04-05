Nastavlja se saga "Kup BiH": RK Borac m:tel uputio žalbu, obaviješten i EHF!

Banjalučki klub uputio je žalbu po pitanju žrijeba Kupa BiH, koji je, ističu, fantomski i nelegalan.

Ne stišava se bura po pitanju žrijeba parova rukometnog Kupa BiH.

Bh. kuća rukometa oglasila se na zvaničnom sajtu, objavivši parove prvog i drugog pretkola, kao i četvtfinala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Međutim, predsjednik RK Borac Darko Savić istakao je za naš portal da je pomenuto izvlačenje parova "fantomsko i nelegalno", odnosno da nije obavljeno po slovu propozicija.

Na tome iz kluba nisu istali, već su odlučili da upute žalbu nadležnim organima Saveza, ali i Takmičarskoj komisiji.

U žalbi dostavljenoj našem portalu, navodi se:

"Poštovani,

Na osnovu uvida u Propozicije takmičenja Kupa Bosne i Hercegovine, a posebno se pozivajući na član 21. istih, podnosimo zvaničnu žalbu zbog grubog kršenja pravila i narušavanja integriteta postupka izvlačenja parova. Smatramo da je proces sproveden suprotno normativnim aktima Saveza, što argumentujemo sljedećim tačkama:

1. Direktno kršenje člana 21. Propozicija Kupa BiH

Član 21. eksplicitno propisuje obavezu Saveza:

"Kancelarija Saveza dužna je da obezbijedi video prenos samog izvlačenja (uživo – livestream)." U konkretnom slučaju, izvlačenje parova obavljeno je bez organizovanog prenosa uživo. Napominjemo da ova odredba nije puka formalnost, već ključni mehanizam transparentnosti koji služi sprečavanju bilo kakve sumnje u regularnost takmičenja. Nepoštovanjem ove obaveze direktno je narušen legitimitet cijelog postupka.

2. Proceduralna neregularnost i pravni apsurd

Posebno ističemo da je izvlačenje parova izvršeno približno dva sata prije donošenja zvanične odluke o samom odigravanju Kupa. Ovakav redoslijed radnji je pravno neodrživ jer:

- Nije moguće sprovoditi tehničke procedure takmičenja (izvlačenje parova) bez prethodno usvojene formalne odluke o njegovom održavanju.

- Ovakvo postupanje obesmišljava pravni okvir Saveza i dovodi u pitanje zakonitost svih daljih radnji u okviru ovog takmičenja.

3. Odgovornost službenih lica

Smatramo da direktnu odgovornost za navedene propuste snose lica zadužena za sprovođenje procedure, i to: Haris Fidahić, Alija Hasić i Vladimir Branković. Njihovo postupanje predstavlja ozbiljan profesionalni propust koji je narušio integritet takmičenja i ugled Rukometnog saveza BiH.

ZAHTJEVI

U skladu sa navedenim, od nadležnih organa Saveza hitno zahtijevamo:

1. Poništavanje sprovedenog izvlačenja parova Kupa BiH zbog utvrđenih neregularnosti;

2. Organizovanje novog izvlačenja, uz striktno poštovanje člana 21. i obezbjeđivanje javnog video prenosa (livestream);

3. Pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti navedenih lica;

4. Dostavljanje zvaničnog obrazloženja o razlozima nastalih nepravilnosti.

Očekujemo hitno postupanje i pismeni odgovor u zakonskom roku. Svako dalje ignorisanje ovih činjenica ćemo smatrati svjesnim urušavanjem regularnosti takmičenja", ističe se u žalbi RK Borac m:tel, iz kojeg nam je potvrđeno da je o cijelom slučaju obaviještena i Evropska rukometna federacija (EHF).

