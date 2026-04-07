Trener Radnika pred Zrinjski u polufinalu Kupa BiH: Imamo pravo da se nadamo

Fudbaleri Radnika ugostiće mostarski Zrinjski u prvoj utakmici polufinala Kupa Bosne i Hercegovine (srijeda, 16.30).

Semberci su prije 10 godina osvojili Kup BiH, a sada trener Duško Vranešević vjeruje da njegov tim može napraviti podvig i ponoviti taj uspjeh.

"Sigurno da utakmica ima veliki značaj. Radnik nakon 10 godina igra u polufinalu Kupa BiH kada je otišao do samog kraja i osvojio trofej. Iako igramo protiv velikog protivnika, aktuelnog šampiona, ali imamo pravo da se nadamo i sanjamo svoje snove da osvojimo trofej. Vrijeme će pokazati da li ćemo uspjeti u tome, ali sigurno ćemo pokušati dati sve od sebe. Između nas nema tajni. Odigrali smo već nekoliko mečeva i odlično se poznajemo. Zrinjski je u zaostatku u prvenstvu tako da će sigurno željeti da osvoji trofej u Kupu. Mi ćemo pokušati da ih onemogućimo. Prvi meč se igra na našem stadionu i želimo da ostvarimo aktivan rezultat. Nadam se većoj podršci navijača. Bijeljina može puno bolje nego što je to bilo protiv Širokog. Radnik je u polufinalu Kupa BiH, u polufinalu Kupa Republike Srpske, a na sedmoj poziciji smo u Premijer ligi BiH, pa se nadam da će publika prepoznati bitnost ovog duela", rekao je Vranešević, a prenio "Glas Srpske".

Meč između Radnika i Zrinjskog igra se u srijedu u 16.30 časova, direktan prenos je na TV Arena Sport. Utakmicu će suditi Ermin Sivac iz Zenice.

