Pet statističkih kategorija u kojima su igrači Borca dominantni: Crveno-plavi idu ka tituli i bilježe nestvarne brojke!

Donosimo vam pregled pet statističkih kategorija u kojima su fudbaleri u crveno-plavim dresovima neprikosnoveni.

Banjalučki Borac veoma je blizu da četvrti put u klupskoj istoriji osvoji titulu u Premijer ligi BiH i ponovo zaigra u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Vinko Marinović bi tako postao prvi trener crveno-plavih sa dva ligaška trofeja, s obzirom na to da je ekipom komandovao i u proljeće 2024. godine. Do kraja sezone ostalo je još osam kola, a klub iz Platonove ulice ima čak 12 bodova više od drugoplasiranog Zrinjskog, tako da je faktički samo pitanje u kojem od narednih kola će banjalučki premijerligaš i matematički postati novi šampion BiH.

Marinović je sa Borcem ponovio podvig iz druge polovine 2023. godine. Igrači u crveno-plavim dresovima spojili su osam premijerligaških pobjeda, izjednačivši tako klupski rekord, a koliko je Borac dominantan u tekućoj sezoni, dovoljno govori podatak da su igrači ovog kluba neprikosnoveni u pet statističkih kategorija.

1) NAJBOLJI STRIJELAC LIGE

Borac je kroz istoriju nastupa u Premijer ligi BiH samo jednom imao najboljeg strijelca prvenstva. Bio je to, daleke 2007. godine, kada je Dragan Benić podijelivši prvo mjesto sa Stevom Nikolićem (Modriča) postigavši 19 pogodaka.

Nema praktično nikakve sumnje da će Borac nakon isto toliko godina ponovo dobiti najboljeg golgetera, s obzirom na to da je Luka Juričić u dosadašnjem toku šampionata postigao čak 22 gola.

Dolazak bivšeg ofanzivca Željezničara i Pjunika navijači Borca ljetos su dočekali sa velikom skepsom, shodno povredi koljena zbog koje je 29-godišnji napadač propustio cijelu prošlu sezonu. Razuvjerio je, međutim, sve "nevjerne Tome", pa je tako nemilosrdno tresao protivničke mreže, stigavši već, rekosmo, do brojke od 22 pogotka.

Učinio je to na 28 utakmica, koliko su Banjalučani do sada i odigrali u šampionatu. Odigrao je, precizno, 2.244 minuta, pa se tako dođe do podatka da Juričić poentira svaka 102 minuta u ligi.

2) NAJBOLJI DUO, ALI I TRIO LIGE

Borac u ovom trenutku ima najbolji napadački duo, ali i trio lige. Na drugom mjestu klupske liste strijelaca nalazi se Stefan Savić, koji je od starta takmičarske godine upisao sedam "recki".

Ne smije se zaboraviti ni učinak Davida Vukovića, koji je u prvom dijelu sezone, do povrede ramena, poentirao šest puta. Računajući i njegove golove, tako se dođe do brojke 35, što je 55.6 posto od ukupnog broja golove koje je Borac postigao u ovoj sezoni (63).

3) NAJBOLJI REZERVISTA

Može Borac da se pohvali i činjenicom da ima najubojitijeg rezervistu.

"Džoker" sa klupe je još uvijek maloljetni Matej Deket, koji je ove sezone upisao 13 nastupa u Premijer ligi BiH. Od toga je čak 11 puta meč počeo na klupi za rezerve, a kao takav stigao je do brojke od pet pogodaka, u svojoj prvoj sezoni u seniorskom fudbalu.

4) NAJVIŠE "KLIN ŠITOVA"

Statistički gledano, najuspješniji golman takođe dolazi iz Borca. Mladen Jurkas, još jedan "junoša", koji je u oktobru prošle godine postao punoljetan, stajao je od početka sezone u Premijer ligi BiH 26 puta na golu.

Propustio je samo dva meča zbog okupljanja mlade reprezentacije BiH, a na tih 26 mečeva ostvario je čak 14 "klin šitova", najviše u ligi. Procentualno, to znači da rođeni Dobojlija nije primio pogodak na 53.8 posto utakmica od starta sezone.

5) NAJBOLJI ASISTENT

Naravno, ogroman udio u sjajnim rezultatima Borca ove sezone ide i "na dušu" već pomenutog Stefana Savića.

Poput Juričića, nije "eskivirao" nijednu utakmicu u dosadašnjem toku prvenstva, a do sada je pripremio čak 13 pogodaka saigračima. Sa tolikim brojem asistencija, ubjedljivo je prvi u ligi, ali i jedini sa dvocifrenim brojem "spakovanih" golova.

Jedan je od rijetkih nosilaca igre Borca sa kojim uprava kluba još nije produžila ugovor. Postojeći ističe posljednjeg dana juna, a u narednih nekoliko sedmica trebalo bi da bude jasnije da li će nekadašnji juniorski reprezentativac Austrije i bivši igrač LASK-a, Olimpije i Visle Krakov nositi crveno-plavi dres i naredne sezone.

