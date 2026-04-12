Borac stavlja šampanjac na hlađenje i gleda ka ostatku Evrope: Šta čeka crveno-plave na početku kvalifikacija za LŠ?

Neki potencijalni protivnici već su poznati, ali većina nije.

Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Fudbaleri Borca stavili su ovog vikenda šampionski šampanjac na hlađenje.

Crveno-plavi su na Veliki petak trijumfovali u četvrtom ovosezonskom krajiškom derbiju (0:2), što im je bila osma uzastopna pobjeda u šampionatu. Stekli su tako, u borbi za titulu, čak 12 bodova prednosti u odnosu na Zrinjski, koliko je i ostalo nakon jučerašnjeg dana. Sjajne vijesti za Borac stigle su sa Koševa, gdje je Sarajevo rezultatom 2:1 porazilo "plemiće", tako da izabranici Vinka Marinovića praktično mogu da se spremaju za ono što ih čeka u prvoj polovini jula.

Kao šampion BiH, Borac bi nastup na ino-sceni počeo od prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, za koje će žrijeb biti obavljen 16. juna. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 7. i 8. odnosno 14. i 15. jula, a za razliku od nekih prethodnih sezona, banjalučki premijerligaš ove godine ne strahuje da li će imati povlašten status ili ne.

Zahvaljujući sjajno odigranoj evropskoj sezoni pod komandom pokojnog Mladena Žižovića, Borac je na koeficijentu 13.125, što je i više nego dovoljno da bude nosilac bar prilikom prvog plesa kuglica u Nionu.

Jedan dio evropskih liga već je završen, pa su tako poznata imena nekolicine potencijalnih protivnika. Tako će nepovlašten status prilikom žrijeba imati najbolji timovi Litvanije, Gruzije i Bjelorusije Kauno Žalgiris (6.000), Iberija 1999 (5.000) i Makslajn Vitebsk (1.500).

Najveći broj prvenstava, međutim, još uvijek traje pa je većina potencijalnih rivala Banjalučana još uvijek "u magli". Međutim, kad se pogledaju tabele uživo, jasno je da je među njima nekoliko "mina", koje bi bilo dobro izbjeći. Prije svega, tu je bugarski velikan Levski (koeficijent 7.000), koji nakon 29 ligaških kola ima 9 bodova više od Ludogoreca, čija vladavina u ovoj zemlji traje već 14 godina.

Na listi "nepoželjnih" je trenutno Univerzitatea Kluž (5.050), u čijim redovima ove sezone blista bivši napadač Borca Jovo Lukić. Na 28 mečeva u rumunskom šampionatu, nekadašnji ofanzivac kluba iz Platonove ulice postigao je 16 golova, po čemu je najbolji strijelac tamošnje elite.

Tituli se nada još jedan bivši borčevac, i to u Sjevernoj Makedoniji. Riječ je o Goranu Zakariću, koji je ove sezone u dresu skopskog Vardara (1.551) na 24 utakmice postigao 6 golova, čemu je dodao i 5 asistencija. Takođe, u Mađarskoj je trenutno na prvom mjestu ekipa Đera (5.187), koja ima tri boda više, ali i utakmicu više od slavnog Ferencvaroša.

Sve su to ekipe koje bi Marinovićev tim rado izbjegao na žrijebu u Nionu. Sa druge strane, nekolicina je poželjnih, pa nema sumnje da bi se crveno-plavi u prvom kolu rado sastali sa Florijanom ili Tre Fiorijem, ekipama koje su trenutno na prvim mjestima u šampionatima Malte ili San Marina.

Inače, samo dan nakon žrijeba za prvo, biće obavljeno i izvlačenje parova za drugo kvalifikaciono kolo, koje se igra 21. i 22. odnosno 28. i 29. jula. Borac bi čak i tu mogao da ima status nosioca, ali je još uvijek nezahvalno govoriti o tome...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)