logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo obradovalo Borac: Zrinjski "pao" na "Koševu", razlika ostaje 12 bodova!

Bojan Jakovljević
0

Derbi na "Koševu" pripao fudbalerima Sarajeva, koji su Zrinjski dodatno udaljili od odbrane titule.

FK Sarajevo Izvor: Promo/FK Sarajevo

Derbi 28. kola Premijer lige BiH na "Koševu" pripao je fudbalerima Sarajeva, koji su na "Koševu" savladali Zrinjski 2:1 (2:1), te tako omogućili banjalučkom Borcu da u nastavak sezone uđe sa 12 bodova prednosti nad aktuelnim šampionom.

  • SARAJEVO - ZRINJSKI 2:1 (2:1)
    /Bilbija ag 9, Živković 24 - Ilić 15/

Sarajlije su do prednosti stigle u ranoj fazi, u devetom minutu, i to nakon nespretne reakcije Nemanje Bilbije. Kapiten Mostaraca nakon kornera je nespretno reagovao i poslao loptu u svoju mrežu. Nedugo zatim gosti su tražili penal nakon igranja rukom Renata Gojkovića u kaznenom prostoru Sarajeva, ali je sudija Miloš Gigović procijenio da je ruka bila u prirodnom položaju.

Ipak, već u 15. minutu gosti stižu do izjednačenja. Bilbija se iskupio za autogol, uposlio je Mikića, golman Sarajlija Banić istrčao je van svog kaznenog prostora, ali ga je Mikić nadmudrio, poslao loptu u peterac rivala gdje je usamljen bio Antonio Ilić i pogodio praznu mrežu za 1:1.

Nije dugo trajao egal, pa je Sarajevo u 23. minutu ponovo steklo prednost. Devet minuta ranije Luka Hujber je zbog povrede morao na klupu, a zamijenio ga je Filip Živković. I upravo je on na debiju postigao prvi gol u dresu "bordo" tima za 2:1, poslije lijepe akcije u kojoj su učestvovali Adem Ljajić i Frensis Kjereme.

Nakon tri gola u prvom poluvremenu, u nastavku ih nije bilo. Najbolja šansa viđena je u 73. minutu. Bio je Živković blizu svog drugog gola u debitantskom meču za Sarajevo, ali je stativa bila saveznik Mostaraca.

  • SARAJEVO: Banić, Hujber (14. Živković), Ristovski (46. Marudža), Bralić, Gojković, Mujkić, Meite (46. Ignatkov), Elezi, Menalo, Ljajić, Kjereme. Trener: Mario Cvitanović.
  • ZRINJSKI: Karačić, Memija, Jakovljević, Barišić, Mamić, Đurasek, Ivančić, Abramović, Mikić, Ilić, Bilbija. Trener: Igor Štimac.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH FK Sarajevo HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC