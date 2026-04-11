Sarajevo obradovalo Borac: Zrinjski "pao" na "Koševu", razlika ostaje 12 bodova!

Derbi na "Koševu" pripao fudbalerima Sarajeva, koji su Zrinjski dodatno udaljili od odbrane titule.

Derbi 28. kola Premijer lige BiH na "Koševu" pripao je fudbalerima Sarajeva, koji su na "Koševu" savladali Zrinjski 2:1 (2:1), te tako omogućili banjalučkom Borcu da u nastavak sezone uđe sa 12 bodova prednosti nad aktuelnim šampionom.

SARAJEVO - ZRINJSKI 2:1 (2:1)

/Bilbija ag 9, Živković 24 - Ilić 15/

Sarajlije su do prednosti stigle u ranoj fazi, u devetom minutu, i to nakon nespretne reakcije Nemanje Bilbije. Kapiten Mostaraca nakon kornera je nespretno reagovao i poslao loptu u svoju mrežu. Nedugo zatim gosti su tražili penal nakon igranja rukom Renata Gojkovića u kaznenom prostoru Sarajeva, ali je sudija Miloš Gigović procijenio da je ruka bila u prirodnom položaju.

Ipak, već u 15. minutu gosti stižu do izjednačenja. Bilbija se iskupio za autogol, uposlio je Mikića, golman Sarajlija Banić istrčao je van svog kaznenog prostora, ali ga je Mikić nadmudrio, poslao loptu u peterac rivala gdje je usamljen bio Antonio Ilić i pogodio praznu mrežu za 1:1.

Nije dugo trajao egal, pa je Sarajevo u 23. minutu ponovo steklo prednost. Devet minuta ranije Luka Hujber je zbog povrede morao na klupu, a zamijenio ga je Filip Živković. I upravo je on na debiju postigao prvi gol u dresu "bordo" tima za 2:1, poslije lijepe akcije u kojoj su učestvovali Adem Ljajić i Frensis Kjereme.

Nakon tri gola u prvom poluvremenu, u nastavku ih nije bilo. Najbolja šansa viđena je u 73. minutu. Bio je Živković blizu svog drugog gola u debitantskom meču za Sarajevo, ali je stativa bila saveznik Mostaraca.

SARAJEVO: Banić, Hujber (14. Živković), Ristovski (46. Marudža), Bralić, Gojković, Mujkić, Meite (46. Ignatkov), Elezi, Menalo, Ljajić, Kjereme. Trener: Mario Cvitanović.

ZRINJSKI: Karačić, Memija, Jakovljević, Barišić, Mamić, Đurasek, Ivančić, Abramović, Mikić, Ilić, Bilbija. Trener: Igor Štimac.




