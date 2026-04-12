ČITAOCI REPORTERI

Izdanje:
Potvrdi

Demanti iz FK Radnik: Obaveze izmirene prema drugim igračima, klubovima i Savezu

Demanti iz FK Radnik: Obaveze izmirene prema drugim igračima, klubovima i Savezu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Klub iz Bijeljine oglasio se saopštenjem za javnost.

FK Radnik Bijeljina, Gradski stadion u Bijeljini Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Portal MONDO objavio je danas tekst "Radniku prijeti suspenzija FS BiH: Bijeljinci moraju da nađu 30.000 evra do 25. aprila", pozivajući se na zvanični bilten Službenog glasnika Fudbalskog saveza BiH, koji je objavljen 10. aprila.

Izvor: FS BiH

S obzirom na to da su od dana održavanja sjednice Disciplinske komisije FS BiH 25. marta do objaljivanja Službenog glasnika navedene obaveze izmirene, Fudbalski klub Radnik oglasio se službenim demantijem koji prenosimo u cijelosti.

"Povodom netačnih medijskih natpisa o potencijalnoj suspenziji kluba zbog navodnih dugovanja prema FК Zvijezda 09, FК Radnik izdaje sljedeće saopštenje:

FК Radnik SoccerBet demantuje sve navode o neizmirenim obavezama. Ističemo da je Кlub u postupku licenciranja za narednu sezonu dobio zvaničnu potvrdu o ispunjenosti svih finansijskih kriterijuma. Sve obaveze prema drugim igračima, klubovima i Savezu izmirene su u predviđenim rokovima.

Pozivamo medije na odgovornost i provjeru informacija prije objavljivanja. FК Radnik je uvijek bio otvoren za saradnju, ali nećemo dozvoliti narušavanje ugleda Кluba plasiranjem neprovjerenih informacija.

Smatramo da je krajnje nekorektno i neprofesionalno plasiranje neprovjerenih i apsolutno netačnih tvrdnji o FК Radnik SoccerBet, naročito na današnji dan, kada pravoslavni hrišćani slave Vaskrs. Ovakvim medijskim manipulacijama unosi se nepotreban nemir i direktno remeti spokoj kojim treba da odiše najradosniji hrišćanski praznik.

Od medijskih kuća koje su prenijele spornu vijest zahtijevamo objavu demantija i javno izvinjenje.

FК Radnik SoccerBet Bijeljina", saopšteno je iz bijeljinskog kluba.

Portal MONDO ovim putem želi da se izvini FK Radnik zbog objavljivanja netačne vijesti.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

