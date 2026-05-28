Američka ljepotica ima 43 godine i nevina je: Zbog tog priznanja niko ne priča o njenim zlatnim medaljama

Lolo Džouns je u jednom trenutku riješila da otkrije da i dalje nevina i da ne želi da ima seks prije braka, a to priznanje je privuklo mnogo više publiciteta nego sama trofejna karijera.

Američka olimpijka Lolo Džouns je godinama jedna od najboljih atletičarki u svojoj disciplini, ali se mnogo manje priča o njenim uspjesima u odnosu na njenu odluku da sa 43 godine i dalje bude nevina.

Nekadašnja šampionka svijeta u disciplinama 60 metara sa preponama bila je šampionka planete i u bobu u kome se paralelno takmičila pa je tako osvojila dva svjetska zlata u zimskim sportovima. Ipak ništa od tih uspjeha nije privuklo pažnju kao odluka da se sačuva za brak.

"Teže je ostati nevina nego trenirati za Olimpijske igre", rekla je ona, a onda otkrila da je bila velika greška što je u javnost izašla sa informacijom da je nevina.

"To je bila greška. Nakon toga su svi moji sastanci propadali. Prije sam barem imala šansu. Svi me znaju kao osobu koja je pod stresom. Imam ogroman nivo intenziteta i teško se opuštam", rekla je u emisiji kod Kevina Harta.

Pošto je ušla u petu deceniju odlučila je 2022. godine da zamrzne jajne ćelije jer želi da osnuje porodicu u budućnosti, a još uvijek nije pronašla adekvatnog partnera.

"Ako znate da želite porodicu, ali trenutno nemate mogućnost za to zbog karijere ili nemate partnera, razmislite o zamrzavanju jajnih ćelija", poručila je ova uspješna sportistkinja.

