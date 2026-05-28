Hamad Međedović ispao sa Rolan Garosa: Ništa od srpskog derbija, neće igrati protiv Đokovića

Nećemo gledati meč Novaka Đokovića i Hamada Međedovića na Rolan Garosu.

Srpski teniser Hamad Međedović nije mogao da napravi iznenađenje u drugom kolu Rolan Garosa, pa se porazom u toj fazi takmičenja završava njegovo učešće na drugom grend slemu sezone. Norveški teniser Kasper Rud bio je uspješniji od Međedovića (3:0) za tek nešto više od dva sata igre u Parizu.

Hamad Međedović je osvojio tri gema u prvom setu, zatim dva gema u drugom i četiri gema u trećem setu. Praktično, nijedan od tri odigrana seta nije bio neizvjestan jer je Rud, kojem je šljaka ubjedljivo omiljena podloga, držao situaciju pod kontrolom od prvog do posljednjeg trenutka meča.

Možda i najbolje šanse da odlučuje o svojoj sudbini u Parizu Hamad Međedović je propustio početkom prvog seta. U petom gemu je propustio dvije brejk lopte, a kada tu nije uspio da stigne do prednosti više mu se dobra prilika nije ni ukazivala. Rud je sigurnom igrom obezbijedio sebi plasman u treće kolo takmičenja.

Ovaj meč bio je važan i za Novaka Đokovića! Rival najboljeg tenisera svih vremena u trećem kolu biće brazilski igrač Žoao Fonseka, a pobjednika tog meča čeka bolji iz okršaja Kaspera Ruda i Tomija Pola. Norvežanin će u tom meču biti favorit, ali ne treba otpisivati ni Amerikanca koji je 24. nosilac na drugom grend slemu sezone.