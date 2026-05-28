logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hamad Međedović ispao sa Rolan Garosa: Ništa od srpskog derbija, neće igrati protiv Đokovića

Hamad Međedović ispao sa Rolan Garosa: Ništa od srpskog derbija, neće igrati protiv Đokovića

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nećemo gledati meč Novaka Đokovića i Hamada Međedovića na Rolan Garosu.

Hamad Međedović ispao sa Rolan Garosa Izvor: Mohammed Badra/EPA

Srpski teniser Hamad Međedović nije mogao da napravi iznenađenje u drugom kolu Rolan Garosa, pa se porazom u toj fazi takmičenja završava njegovo učešće na drugom grend slemu sezone. Norveški teniser Kasper Rud bio je uspješniji od Međedovića (3:0) za tek nešto više od dva sata igre u Parizu.

Hamad Međedović je osvojio tri gema u prvom setu, zatim dva gema u drugom i četiri gema u trećem setu. Praktično, nijedan od tri odigrana seta nije bio neizvjestan jer je Rud, kojem je šljaka ubjedljivo omiljena podloga, držao situaciju pod kontrolom od prvog do posljednjeg trenutka meča.

Možda i najbolje šanse da odlučuje o svojoj sudbini u Parizu Hamad Međedović je propustio početkom prvog seta. U petom gemu je propustio dvije brejk lopte, a kada tu nije uspio da stigne do prednosti više mu se dobra prilika nije ni ukazivala. Rud je sigurnom igrom obezbijedio sebi plasman u treće kolo takmičenja.

Ovaj meč bio je važan i za Novaka Đokovića! Rival najboljeg tenisera svih vremena u trećem kolu biće brazilski igrač Žoao Fonseka, a pobjednika tog meča čeka bolji iz okršaja Kaspera Ruda i Tomija Pola. Norvežanin će u tom meču biti favorit, ali ne treba otpisivati ni Amerikanca koji je 24. nosilac na drugom grend slemu sezone.

Tagovi

Hamad Međedović Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC