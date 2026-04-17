Vinko Marinović pred dolazak Veleža: "Borac želi novu pobjedu i zadržavanje kontinuiteta"

Trener Borca Vinko Marinović najavio je utakmicu 29. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv mostarskog Veleža, koja se u subotu na Gradskom stadionu u Banjaluci s početkom u 18.30 časova.

Marinović je istakao da je ovo četvrti i posljednji međusobni susret ove sezone između dva tima (u ovom formatu lige sa 10 ekipa gdje se igra četiri puta).

"Ovo prvenstvo je zaista zahtjevno, tako da očekujem i sutra jednu zahtjevnu i tešku utakmicu protiv ekipe Veleža, koja je u dobrom ritmu, što je pokazala i plasmanom u finale Kupa BiH. U pitanju je ekipa koja ima kvalitet, ima brzinu, pa očekujem sigurno jednu intenzivnu utakmicu sa puno duela", rekao je Marinović.

Velež je, prema njegovim riječima, možda malo više pažnje posvetio Kupu BiH, zbog čega je u prvenstvu malo zaostao, ali i dalje predstavlja ozbiljnog protivnika.

"Ono što je nama najbitnije je da mi pokušamo da držimo svoj kontinuitet koji držimo čitavo prvenstvo. Dakle sa jednim dobrim pristupom, koncentracijom, disciplinom i odgovornošću. Mi moramo biti ti koji ćemo kontrolisati ritam utakmice i ukoliko budemo to ostvarili onda se nadam da ćemo ostvariti svoj cilj - novu pobjedu i osvajanje tri boda. Želimo da zadržimo ovu razliku jer sada ulazimo u jedan dio prvenstva koji je jako zahtjevan", dodao je trener Borca, koji ima 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski.

Marinović je podsjetio i na gust raspored u šampionatu BiH u završnom dijelu sezone.

"Već u srijedu nam slijedi utakmica protiv Zrinskog, zatim ide završnica prvenstva. Sve utakmice do kraja biti će jako teške i zahtjevne, ali ekipa je spremna i nadam se da ćemo dati adekvatan odgovor".

Posebno je pohvalio igrače koji su u toku sedmice nastupili u polufinalu Kupa Republike Srpske protiv Proletera u Tesliću, gdje su igrači sa manjom minutažom pokazali ozbiljnost.

"Ono što je meni najbitnije je da i momci koji do sada nisu imali veliku minutažu pokazali su jednu ozbiljnost i odgovornost. Što me svakako raduje za nastavak ovog prvenstva".

Na kraju je prokomentarisao i kadrovsku situaciju u banjalučkom timu, istakavši da se poslije povrede vratio Jurih Karolina.

"Borac za sutrašnji meč neće moći računati na Srđana Grahovca, ali se Karolina priključio treningu sredinom sedmice. Poslije današnjeg treninga ćemo znati njegovo konačno stanje spremnosti, svi ostali igrači će biti u konkurenciji".

Utakmica između Borca i Veleža igra se u subotu (18.30, Arena Sport), a sudiće je arbitar iz Sarajeva Nihad Ljajić.







