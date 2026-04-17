logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vinko Marinović pred dolazak Veleža: "Borac želi novu pobjedu i zadržavanje kontinuiteta"

Nebojša Šatara
0

Trener Borca Vinko Marinović najavio je utakmicu 29. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv mostarskog Veleža, koja se u subotu na Gradskom stadionu u Banjaluci s početkom u 18.30 časova.

Fk Borac fk velež najava vinko marinović Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Marinović je istakao da je ovo četvrti i posljednji međusobni susret ove sezone između dva tima (u ovom formatu lige sa 10 ekipa gdje se igra četiri puta).

"Ovo prvenstvo je zaista zahtjevno, tako da očekujem i sutra jednu zahtjevnu i tešku utakmicu protiv ekipe Veleža, koja je u dobrom ritmu, što je pokazala i plasmanom u finale Kupa BiH. U pitanju je ekipa koja ima kvalitet, ima brzinu, pa očekujem sigurno jednu intenzivnu utakmicu sa puno duela", rekao je Marinović.

Velež je, prema njegovim riječima, možda malo više pažnje posvetio Kupu BiH, zbog čega je u prvenstvu malo zaostao, ali i dalje predstavlja ozbiljnog protivnika.

"Ono što je nama najbitnije je da mi pokušamo da držimo svoj kontinuitet koji držimo čitavo prvenstvo. Dakle sa jednim dobrim pristupom, koncentracijom, disciplinom i odgovornošću. Mi moramo biti ti koji ćemo kontrolisati ritam utakmice i ukoliko budemo to ostvarili onda se nadam da ćemo ostvariti svoj cilj - novu pobjedu i osvajanje tri boda. Želimo da zadržimo ovu razliku jer sada ulazimo u jedan dio prvenstva koji je jako zahtjevan", dodao je trener Borca, koji ima 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Marinović je podsjetio i na gust raspored u šampionatu BiH u završnom dijelu sezone.

"Već u srijedu nam slijedi utakmica protiv Zrinskog, zatim ide završnica prvenstva. Sve utakmice do kraja biti će jako teške i zahtjevne, ali ekipa je spremna i nadam se da ćemo dati adekvatan odgovor".

Posebno je pohvalio igrače koji su u toku sedmice nastupili u polufinalu Kupa Republike Srpske protiv Proletera u Tesliću, gdje su igrači sa manjom minutažom pokazali ozbiljnost.

"Ono što je meni najbitnije je da i momci koji do sada nisu imali veliku minutažu pokazali su jednu ozbiljnost i odgovornost. Što me svakako raduje za nastavak ovog prvenstva".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Na kraju je prokomentarisao i kadrovsku situaciju u banjalučkom timu, istakavši da se poslije povrede vratio Jurih Karolina.

"Borac za sutrašnji meč neće moći računati na Srđana Grahovca, ali se Karolina priključio treningu sredinom sedmice. Poslije današnjeg treninga ćemo znati njegovo konačno stanje spremnosti, svi ostali igrači će biti u konkurenciji".

Utakmica između Borca i Veleža igra se u subotu (18.30, Arena Sport), a sudiće je arbitar iz Sarajeva Nihad Ljajić.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

FK Borac FK Velež Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC