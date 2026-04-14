Dvomeč crveno-plavih stogodišnjaka u Kupu RS: Borac i Proleter igraju za finale!

Fudbalski Kup Republike Srpske stigao je do polufinala, a ova faza takmičenja proteći će u znaku dvomeča banjalučkog Borca i teslićkog Proletera. Biće to okršaj dva crveno-plava "stogodišnjaka", s obzirom na to da i jedni i drugi ove godine slave vijek postojanja. Prva utakmica igra se ovog utorka na stadionu Radolinka (16.00), dok će datum odigravanja revanša biti naknadno određen.

Prije skoro dvadeset godina Borac i Proleter bili su u istom rangu takmičenja, odnosno u Prvoj ligi Republike Srpske. Tada su odigrali i posljednje međusobne ligaške utakmice, a riječ je o sezoni 2007-2008. Banjalučani su u proljeće iste godine drugi put ispali iz Premijer lige BiH, dok su Teslićani osvojili titulu u Drugoj ligi Republike Srpske Zapad, u kojoj se i sada takmiče.

Trenutno su trećeplasirani sa 30 bodova, četiri manje od Tekstilca (Derventa) i Potkozarja (Aleksandrovac). Borac je dva ranga iznad, u Premijer ligi BiH, i na odličnom je putu da osvoji četvrtu titulu u ovom takmičenju, pošto osam kola prije kraja ima čak 12 bodova više od drugoplasiranog Zrinjskog.

Inače, posljednji susret dva tima viđen je prije skoro pet godina. Odigran je 7. septembra 2021. godine, u okviru šesnaestine finala Kupa Republike Srpske, a Borac je tada, predvođen upravo trenerom iz Teslića Nemanjom Miljanovićem ostvario ubjedljiv trijumf (1:5).

Na ovosezonskom putu do finala, Borac je tri puta postigao četiri pogotka na gostujućem terenu, ne primivši nijedan. Redom su pred crveno-plavima padali Bratstvo iz Kozinaca, šamački Borac i Kozara iz Gradiške. Proleter je, sa druge strane, bio slobodan u prvom kolu nakon odustajanja Slobode iz Novog Grada, poslije čega je rezultatom 2:1 porazio Zvijezdu 09.

U četvrtfinalu je uslijedio komšijski derbi sa premijerligašem Slogom Meridian, koju je savladao boljim izvođenjem jedanaesteraca (4:2), nakon što su mreže mirovale tokom 90 minuta.

BORAC TRAŽI 10. FINALE, A PROLETER PRVO!

Borac je u dosadašnjoj istoriji Kupa RS sedam puta osvajao trofej, po čemu je izjednačen sa Radnikom. Banjalučani su, štaviše, branioci pehara, koji su redom podizali 1995, 1996, 2009, 2011, 2012, 2023. i 2025. godine.

Bili su takođe u finalima 2008. i 2013. godine, ali su doživjeli poraze u susretima sa Slavijom i Radnikom. Proleter, sa druge strane, traži svoje prvo finale ikad u ovom takmičenju!

DA LI ĆE BITI PRENOSA?

Utakmica sa stadiona Radolinka biće prenošena na TV ekranima, posredstvom kanala Adriatik Sport (broj 150 na m:tel IPTV).

DRUGI POLUFINALNI PAR

U drugom polufinalnom dvomeču sastaju se Radnik i Majevica (Lopare). Prva utakmica igraće se 5. maja u Bijeljini, a revanš u Loparama biće odigran osam dana kasnije.

