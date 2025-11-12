Nova senzacija u Kupu RS "Dr Milan Jelić": Majevica iz Lopara eliminisala premijerligaša!

Među četiri najbolje ekipe u Kupu Republike Srpske igraće dva drugoligaša i dva premijerligaša.

Izvor: Promo/FK Majevica Lopare

Proleter iz Teslića napravio je senzaciju eliminisavši dobojsku Slogu iz Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić", ali Teslićani neće biti jedini drugoligaši u završnici najstarijeg takmičenja Srpske.

Novo veliko iznenađenje priredili su fudbaleri Majevice iz Lopara, koji su danas na penale izbacili Rudar Prijedor. Poslije 90 minuta bilo je 1:1, a tim iz Druge lige Republike Srpske, grupa "Istok" slavio je 4:3 nakon jedanaesteraca.

Donald Mols doveo je Prijedorčane u vođstvo u 22. minutu, dok je Jokanović pogodio za Majevicu u 74. minutu i zakazao penal-seriju, gdje su domaći bili srećniji i spreniti, te izborili plasman među četiri najbolje ekipe.

Majevica se tako u polufinalu pridružila pomenutom Proleteru, te bijeljinskom Radniku i Borcu iz Banjaluke, koji nisu dozvolili iznenađenja.

Tim iz Lopara u šesnaestini finala prošao je dalje službenim rezultatom 3:0 zbog odustajanja nevesinjskog Veleža, dok je u osmini finala bio bolji od Leotara 2:1.