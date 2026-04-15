Borac dobio saglasnost Grada, kreću radovi na postavljanju krova na istočnoj tribini Gradskog stadiona

Bojan Jakovljević
U banjalučkom klubu nadaju se da će radovi biti okončani do početka evropske sezone.

Počinje postavljanje krova na istočnoj tribini Gradskog stadiona

Gradski stadion u Banjaluci, odnosno istočna tribina zdanja u Platonovoj, uskoro bi trebalo da dobije krov. Naime, Borac je obavijestio javnost da je nakon mnogo peripetija konačno klubu izdata potrebna saglasnost, tako da radovi konačno počinju.

"Crveno-plavi" nadaju se da bi sve moglo da bude okončano do kraja juna, odnosno prije početka nove sezone, koju će Banjalučani otvoriti nastupom na međunarodnoj sceni.

"FК Borac obavještava javnost da je Grad Banjaluka izdao potrebnu saglasnost za nastavak radova na postavljanju krovne konstrukcije na istočnu tribinu Gradskog stadiona.

Nakon što je neophodna saglasnost stigla na našu adresu, odmah smo krenuli sa završnim građevinskim radovima neophodnim za postavljanje krovne konstrukcije na istočnoj tribini.

Planirano je da krovna konstrukcija bude završena do kraja juna tekuće godine i da naš Gradski stadion u novom ruhu dočeka predstojeće kvalifikacije za evropska takmičenja.

Ovim putem želimo da našim navijačima, kojima je istočna tribina svojevrsna 'fudbalska kuća', uputimo molbu za razumijevanje što će zbog građevinskih radova prilaz istočnoj tribini, do kraja sezone, da bude otežan.

Istočna tribina ostaje otvorena za sve utakmice do kraja sezone", saopšteno je iz Borca.

