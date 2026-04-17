Željezničar (opet) razočarao: Mršav bod za "plave" na "Grbavici" protiv Posušja

Željezničar je bio bolji, ali je na kraju morao da se zadovolji bodom.
Željezničar i Posušje remizirali su 1:1 (0:0) na "Grbavici", pa je tim Save Miloševića tako još jednom razočarao svoje navijače.
Poprilično loš meč viđen je u prvih 45 minuta, a najveću šansu u prvom poluvremenu sarajevski tim imao je preko Šabića, koji je izašao sam pred Šubarića, ali je golman gostiju odbranio i sačuvao mrežu Posušaka.
Početak nastavka pripao je gostima, koji su nakon desetak minuta igre stigli do vođstva. Čuić je matirao Muftića, a prethodno je "zaspao" Žoao Erik, kao i ostatak odbrane domaćih, koji su fudbalera Posušja ostavili samog u svom kaznenom prostoru i tako mu omogućili da se upiše u strijelce.
Ipak, nije dugo trajalo slavlje gostiju. Pet minuta nakon vodećeg gola Posušja, Željezničar je izjednačio. Kombinovali su Milošević i Odinaka, na kraju je Šabić stigao do lopte i, za razliku od prvog poluvremena, sada je matirao Šubarića.
Očekivalo se da sarajevski "plavi" mogu do preokreta, ali to se nije desilo, pa je Željezničar ostao na samo tri boda prednosti u odnosu na Posušake i bliži je borbi za opstanak nego za izlazak na međunarodnu scenu.
PREMIJER LIGA BIH - 29. KOLO:
- Široki Brijeg - Rudar Prijedor 0:1 (0:0)
/Ramić 89/
- Željezničar - Posušje 1:1 (0:0)
/Šabić 59 - Čuić 54/
Subota:
- Radnik - Sarajevo (16.00)
- Borac - Velež (18.30)
- Sloga - Zrinjski (20.45)
