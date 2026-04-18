Radnik poveo sa desetoricom protiv Sarajeva, pa ostao bez bodova: Bijeljinci u sve težoj situaciji u borbi za opstanak

Sarajevo je trijumfovalo u Bijeljini poslije preokreta (1:2).

Sedam dana poslije susreta sa Željezničarom, igrači Radnika dočekali su i drugog sarajevskog premijerligaša te upisali novi poraz (1:2), iako su prvi stigli do vođstva, i to sa igračem manje:

RADNIK – SARAJEVO 1:2

Bijeljinci su do vođstva u ovom susretu stigli u 38. minutu. Kapiten Danilo Teodorović je sa lijeve strane odigrao povratnu loptu u kazneni prostor, gdje ju je prihvatio Mohamed Gorzi i poslao iza leđa Ivana Banića.

Do tog trenutka, mnogo bliže postizanju golova bili su igrači Sarajeva, koji u drugih 45 minuta ulaze sa igračem više nekon što je u 33. minutu direktan crveni karton dobio Blondon Mejapija. Štoper iz Kameruna napravio je prekršaj kao posljednji igrač odbrane. Sudija Josip Martinović iz Čapljine prvo je iz džepa izvadio žuti karton, ali je odluku promijenio nakon poziva iz VAR sobe i gledanja snimka.

Do tog trenutka bordo tim nije iskoristio dvije velike šanse, dok je jedan gol poništen zbog faula u ranijoj fazi napada.

Mohamed Gorzi je pogriješio u 20. minutu, Žoao Karlos zaobišao golmana Radnika Dušana Markovića i šutirao, ali je vođstvo gostiju u posljednji čas uspio da spriječi Bartul Markovina. Samo šest minuta kasnije Marković je ukrotio udarac Agona Elezija, nakon čega je mladi defanzivac Radnika Božidar Dimitrić za djelić sekunde bio brži od Filipa Živkovića. Između te dvije kolosalne prilike, Slavko Bralić je uspio da zatrese mrežu, ali je nekoliko sekundi ranije fauliran Slaviša Radović, pa je pogodak poništen.

Radnik je upisao treći poraz na posljednje četiri utakmice u ligi. Prije današnjeg meča, Bijeljince su porazili Borac (1:0) i Željezničar (0:3), dok je pobjeda upisana u susretu sa Širokim Brijegom (2:0).

Ipak, u prvom od četiri minuta nadoknade, ništa nije bilo sporno. Izgubili su igrači Radnika loptu na polovini koja pripada rivalu, koji je kreirao odličnu kontru u kojoj je učestvovalo nekoliko igrača. Na kraju se, na desnoj strani, na šut namjestio Elezi, protiv čijeg udarca u suprotni ugao Marković nije imao nikakvu šansu.

Nedugo po početku drugog poluvremena, u 53. minutu, uslijedio je potpuni preokret u Bijeljini. Poslije jednog ubačaja, atraktivno je poentirao Jovan Ivanišević.

Sarajevo je nakon toga potpuno preuzelo kontrolu nad utakmicom i "umrtvilo" tim Radnika, koji je, međutim, u posljednjih desetak minuta dva puta ugrozio Banića. Prvi put se to dogodilo u 80. minutu, kada je Entoni Idžoma uspio da stigne do jedne lopte u blizini šesnaesterca Sarajeva. Namještao se na udarac, nakon čega je pogodio samo spoljni dio mreže.

Četiri minuta kasnije, Banić je bio savladan, ali pogodak nije priznat. Rezervista Ognjen Klenpić je primio loptu koja se odbila do Idžome, koji je uspio da pogodi iskosa sa desne strane. Gol je, međutim, poništen jer se nesuđeni asistent nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

Sarajevo se ovom pobjedom učvrstilo na trećem mjestu, koje na kraju sezone vodi u prvo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Radnik je, sa druge strane, dodatno zakomplikovao put ka opstanku. Sedam kola prije kraja sezone ima 29 bodova, samo tri više od Rudar Prijedora, prvog tima u zoni ispadanja.

Naredno kolo, 30. po redu, igra se već u utorak i srijedu. Današnji rivali na teren će drugi dan – Radnik će u veoma važnoj utakmici u borbi za opstanak gostovati Posušju (16.00), dok će Sarajevo na Koševu dočekati Slogu Meridian (18.00).







