Šta su u odjavi meča rekli treneri dva tima Vinko Marinović i Ibro Rahimić?

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbaleri Borca i Veleža podijelili su bodove rezultatom 2:2 u derbiju 29. kola Premijer lige BiH.

Izabranici Vinka Marinovića tako su propustili šansu da postave novi klupski rekord u šampionatu i spoje devet pobjeda. Puleni Ibre Rahimića, sa druge strane, izvojevali su veliki bod nakon što su gubili rezultatom 2:0 već u 8. minutu, čime su se dodatno približili plasmanu na ino-scenu.

"Znali smo da će utakmica biti teška, ali smo je jako dobro otvorili. Imali smo 2:0, vrlo rano. Onda smo dozvolili protivniku da postigne gol i vrati se u utakmicu. Znali smo da Velež ima jako dobru tranziciju po osvojenoj lopti, tako da je dosta prijetio i na taj način. Sigurno da nam nije bilo lako i svaka greška u sredini mogla je skupo da nas košta", rekao je poslije meča trener Borca, dodavši:

"U ovoj utakmici nismo bili na onom nivou na kojem smo bili u prethodnim. Kad pogledam ovaj neriješen rezultat, možda je na kraju i realan."

Vidi opis "Energetski nismo bili na nivou!" Borac prosuo 2:0 protiv Veleža, Marinović: "Podbacili smo, nekad se pita i protivnik" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić Br. slika: 10 10 / 10

Da li se ekipa opustila s obzirom na visoku bodovnu prednost nad Zrinjskim u odnosu na titulu (12 bodova) i prednost od dva gola u uvodnim minutima?

"Mi ne smijemo da se opuštamo, ekipa koja hoće titulu ne smije sebi da dozvoljava da se opušta. Jednostavno, ni energetski nismo bili na nivou na kojem smo bili u ranijim mečevima. Protiv sebe smo imali ekipu koja je jako brza i energetski dobra. Tu smo podbacili, ali sve u svemu, idemo dalje. Imamo još utakmica i spremaćemo se za derbi sa Zrinjskim koji nam slijedi u srijedu. Mi smo imali osam vezanih pobjeda, nekad ne možete da odigrate onako kako želite. Nekad se pita i protivnik, ali mi ćemo morati da radimo na tome da ne smijemo da dozvoljavamo ove situacije. U dosadašnjim utakmicama primili smo jedan gol, danas dva, što znači da smo popustili u defanzivnoj disciplini. Prije svega, to moramo da popravimo."

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Njegov kolega na klupi Veleža istakao je da je presrećan ovim ishodom.

"Ušli smo olako u utakmicu i Borac je to iskoristio, u relativnom kratkom periodu postigli su nam dva gola. Ekipa je totalno pala, ali nekako smo uspjeli, ne odmah, ali dobili smo krila poslije gola Salčina za 2:1. Momci su dobro stajali i već smo preuzeli igru i počeli da stvaramo šanse. Mislim da smo imali i više šansi, ali i zrelijih od Borca. Na kraju, izjednačili smo, presrećan sam jer su momci stvarno pokazali karakter i kvalitet. Zasluženo nosimo bod u Mostar", rekao je Rahimić, koji je u pauzi izvršio dvije izmjene.

"U prvoj fazi smo krenuli da igramo na kontru, međutim pošto smo gubili, uveo sam Đurića i Vehabovića, dva vezna igrača koja će preuzeti igru i to smo i uradili. Dobro smo stajali, izjednačili i, što je najvažnije, idemo u Mostar sa bodom. Idemo sad na pobjedu protiv Širokog Brijega, da osiguramo to četvrto mjesto koje nosi Evorpu, a onda ćemo gledati ka Zrinjskom i finalu Kupa BiH, odnosno kako da osvojimo trofej."

Vidio je, kaže, već u prvom poluvremenu manjkavosti u igri domaćih.

"Borac ima kvalitetne, ali mi imamo dinamičnije igrače. Imamo ritam, brzo ih proigravamo, a već u prvom poluvremenu sam vidio da Borac pada. Mi smo ipak mlađa ekipa, imamo puno energije i prema naprijed i prema nazad, tako da smo uspjeli da nametnemo tempo. Marinović je izvršio izmjene tako što je izvukao one najopasnije igrače, Savića, Hrelju, tako da je poslije sve bilo lakše. Ipak ti prvotimci znaju dati gol, rezerve sa klupe uvijek su slabije po pitanju te završnice", zaključio je Rahimić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)