Pred Rudarom prvo of sedam "finala" - u Prijedor dolazi Željezničar! Ognjenović: Ne smije da nas zavara prošla utakmica

Dragan Šutvić
Prijedorčani u utorak uveče igraju veoma važan meč u borbi za očuvanje premijerligaškog statusa.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Nakon velike pobjede u Širokom Brijegu (0:1) proteklog vikenda, fudbaleri Rudar Prijedora znatno su oživjeli šanse da izbore opstanak u Premijer ligi BiH.

Istina, i dalje su u zoni ispadanja iz elite, ali sada uz samo tri boda zaostatka za Radnikom, prvim timom u sigurnoj zoni. Zbog toga je svaki od posljednjih sedam mečeva za Prijedorčane svojevrsno "finale", a prva od pomenutih sedam prepreka je Željezničar, u utorak u gradu na Sani (18.00).

"Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica, kao i svaka u ovom dijelu sezone. Željezničar je podigao nivo igre i moraćemo biti na svom maksimumu ako želimo do pobjede. Istina je da smo prošli put slavili sa 3:0, ali ne smijemo se time zavaravati. Potreban je maksimalan respekt i koncentracija. Imamo manjih problema sa povredama, ali nema kartoniranih igrača", poručio je pred ovaj meč trener "rudara" Perica Ognjenović, koji je u dosadašnjih 29 mečeva u sezoni sa ekipom upisao 6 pobjeda, 8 remija i 15 poraza.

PREMIJER LIGA BiH – 30. kolo

Utorak (21. april):

Rudar Prijedor – Željezničar (18.00)

Velež – Široki Brijeg (20.30)

Srijeda (22. april):

Posušje – Radnik (16.00)

Sarajevo – Sloga Meridian (18.00)

Zrinjski – Borac (20.30)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

fudbal Premijer liga BiH FK Željezničar FK Rudar Prijedor treneri Perica Ognjenović

