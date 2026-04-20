Milošević pred put u Prijedor podsjetio na februarskih 0:3 na Grbavici: "Vjerujem da smo drugačija ekipa nego tad!"

Savo Milošević najavio je susret sa Prijedorčanima u okviru 30. kola Premijer lige BiH.

Pod komandom Save Miloševića, Željezničar je u Premijer ligi BiH uspijevao da trijumfuje samo na gostujućim terenima. Savladao je Slogu Meridian i Radnik, identičnim rezultatom (0:3), a prvu narednu priliku da upiše tri boda "na strani" sarajevski premijerligaš imaće u utorak (18.00), kada će gostovati Rudar Prijedoru, u okviru 30. kola.

Ovaj meč dolazi samo četiri dana nakon što je Željezničar na Grbavici remizirao sa Posušjem (1:1) i propustio dobru priliku da dodatne odmakne od timova koji se bore za opstanak.

"Uglavnom je fokus bio na oporavku, to je bila suština. Ipak, radili smo standardne stvari koje inače radimo kada se igra na svaka tri, četiri dana, potpuno je drugačije, naravno. Dobro je, bitno je da su se igrači oporavili nakon utakmice u kojoj je dosta njih bilo zaista umorno i da su svi dobro. Naravno, za Radovca još uvijek čekamo rezultate, on neće biti u timu u narednom periodu, nadamo se kratkom. Svi ostali su dobro, pa ćemo vidjeti još danas. Do utakmice imamo dovoljno da se oporavimo i budemo spremni za ono što nas čeka. Ne treba posebno pričati o rivalstvu koje nas očekuje, svi se sjećaju utakmice od prije par mjeseci ovdje na Grbavici (pobjeda Rudara 0:3, op.a.). Riječ je o izuzetno nezgodnom protivniku za nas. Vjerujem da smo sada nešto drugačija ekipa u odnosu na taj meč i da možemo mnogo bolje parirati ekipi Rudara. Još jedna utakmica u nizu u kojoj možemo napraviti dodatni iskorak", rekao je pred meč u gradu na Sani trener Sarajlija Savo Milošević.

Podvlači strateg plavih da je njegova ekipa napredovala iz meča u meč za vrijeme njegovog mandata.

"Dodavali smo nešto novo i kvalitetno. Nekad to isprati rezultat, nekad ne, ali ekipa ide uzlaznom putanjom, uz nadu da će svi ostati zdravi što duži period. Očekuje nas izuzetno težak i nezgodan rival, još jedna zahtjevna i komplikovana utakmica. Znamo i kakav je teren, tako da ćemo morati kompenzovati određene stvari kako bismo došli do dobrog rezultata, ali vjerujem da možemo."

