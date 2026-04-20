Zrinjski ne odustaje od odbrane titule: "Idemo još jednom zakuhati prvenstvo"!

Zrinjski ne odustaje od odbrane titule: "Idemo još jednom zakuhati prvenstvo"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Zanimljiva objava aktuelnog šampiona BIH na društvenim mrežama pred duel sa banjalučkim Borcem.

Zrinjski - Borac Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Zrinjskog iskoristili su kiks Borca u duelu sa Veležom (2:2) i trijumfom nad Slogom u Doboju (3:0) smanjili zaostatak za liderom Premijer lige BiH.

Tim Igora Štimca sada kasni deset bodova za Borcem, a upravo će Banjalučane dočekati u srijedu u derbiju 30. kola PLBIH.

„Plemići“ će pokušati da eventualnim trijumfom dodatno smanje zaostatak i vrate neizvjesnost u šampionsku trku pred posljednjih šest kola.
Upravo to apostrofirali su Mostarci u zanimljivoj objavi na društvenim mrežama.

"Idemo još jednom zakuhati prvenstvo", stoji u objavi Zrinjskog.

Klub iz Mostara nije propustio priliku da pomene da je ove sezone već dva puta savladao Borac.

Bilo je to u jesenjem dijelu kada su „plemići“ krajem oktobra slavili 2:1 u Mostaru, a onda u decembru savladali crveno-plave u Banjaluci sa minimalnih 1:0.

Uspio je Borac da im se revanšira početkom proljećnog dijela, ekipa Vinka Marinovića savladala je tim Igora Štimca sa ubjedljivih 3:0.

Možda će vas zanimati

