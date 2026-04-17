Toni Jović pred meč sa Zrinjskim: Sami smo se doveli u ovu situaciju, sami se moramo i izvući!

Napadač Sloge Toni Jović uvjeren je da dobojska ekipa može ostvariti pozitivan rezultat protiv favorizovanog Zrinjskog u subotnjem meču 29. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojskoj Slogi gori pod nogama pred subotnji duel na stadionu "Luke", gdje dolazi aktuelni šampion BiH (20.45, Arena Sport).

"Očekuje nas ligaška utakmica protiv Zrinjskog u subotu. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i htjeli bismo što prije doći bliže našem cilju, a to je opstanak u ligi. Sami smo se doveli u ovu situaciju, a iz nje se sami moramo i izvući“, rekao je napadač Dobojlija Toni Jović u najavi meča.

Iskusni napadač se nada da će njegova ekipa ponoviti dobar pristup kakav je pokazala protiv Veleža i u nekim ranijim utakmicama u kojima su dobro igrali.

"Nadam se da ćemo u subotu ponoviti pristup kakav je bio protiv Veleža i u nekim mečevima koje smo dobro odigrali ranije, pa se nadam da ćemo uspjeti da izvučemo pozitivan rezultat. Naravno da je Zrinjski favorit u većini utakmica u prvenstvu, ali i mi, ali i neki drugi timovi, pokazali smo da se protiv njih može igrati uz veliku dozu koncentracije i fokusa. Uz jako dobar pristup možemo napraviti dobar rezultat i krenuti ka cilju, a to je, ponavljam, opstanak u Premijer ligi BiH", dodao je on.

Sloga se trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu na tabeli i do kraja će se boriti za opstanak, dok su "plemićI" na drugoj poziciji sa velikih 12 bodova zaostatka za banjalučkim Borcem.

Meč će suditi sarajevski arbitar Irfan Peljto.

(MONDO)