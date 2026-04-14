Batar uoči revanš meča Kupa BiH između Sloge i Veleža: Imamo šta da pokažemo, nadamo se istorijskom finalu

Bojan Jakovljević
U prvom meču u Mostaru domaćin je slavio 3:1, tako da će Dobojlije u revanš susretu na dobojskim "Lukama" (srijeda, 16 časova) imati težak zadatak da nadoknade minus i plasiraju se u finale.

Iako je Sloga doživjela poraz 1:3 u prvom meču polufinala Kupa BiH, uvjereni su u Doboju da pred domaćom publikom mogu nadoknaditi minus i doći do finala.

Defanzivac dobojskog tima Bojan Batar podsjetio je da je Sloga nedavno uspjela da odoli u Mostaru, u prvenstvenom meču da odigra 0:0, tako da se nada da njegov tim, ovaj put pred domaćom publikom, može do iznenađenja.

"To nam je treći meč u ovih deset dana sa ekipom Veležom, tako da nemamo šta da sakrijemo. Ulazimo u meč silno motivisani, naročito nakon posljednje utakmice kada smo odigrali 0:0. Mislim da imamo šta da pokažemo u revanšu i nadam se da možemo da stignemo dva gola zaostatka. Daćemo sve od sebe i nadam se da ćemo izboriti istorijsko finale za naš klub", rekao je Batar.

Duel na "Lukama" na program je u srijedu od 16 časova. U drugom polufinalu sastaju se Zrinjski i Radnik , a u prvom meču u Bijeljini nije bilo golova.

