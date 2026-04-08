Velež zakoračio u finale Kupa BiH! Het-trik Šarića u Mostaru protiv Sloge

Tri gola je postigao Ivan Šarić u prvom polufinalnom duelu protiv Sloge Meridian i omogućio svom timu da na revanš u Doboj (15. april) otputuje sa velikom prednošću.

Izvor: Facebook/FK Velež

Fudbaleri Veleža veoma su blizu finala Kupa BiH. Puleni Ibre Rahimića trijumfovali su ove srijede, pred svojom publikom, nad Slogom Meridian rezultatom 3:1, predvođeni sjajnim Ivanom Šarićem, koji je postigao sva tri gola za "rođene".

Svoj večerašnji šou Šarić je započeo u 19. minutu. Igrači dobojskog tima izgubili su tada na loptu na svojoj polovini, poslije čega je Šarić udarcem sa lijeve strane krunisao veoma dobar kontranapad svog tima. Ipak, samo šest minuta kasnije, tim koji sa klupe predvodi Nedim Jusufbegović došao je do "poravnanja".

Andro Babić je pogriješio u pasu ispred svog gola, a takav poklon nije odbio Benjamin Tatar, koji se namjestio potom na udarac sa 15-16 metara i "zakucao" loptu pod prečku domaćeg gola.

Ipak, Šarić se pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog dijela pobrinuo da Velež na odmor ode uz prednost. Krilni napadač rođen u Splitu najbolje se snašao na petercu Sloge Meridian poslije jednog centaršuta sa desne strane.

Konačan rezultat ovog meča postavljen je u 85. minutu. Nakon što je Haris Ovčina pao u svom šesnaestercu, Besim Šerbečić je prihvatio loptu na desnoj strani i centrirao na suprotnu stativu. Međutim, veliku grešku napravio je tada iskusni defanzivac Dobojlija Milan Milanović, koji je rukom izvacio loptu u korner.

Igrači Veleža tražili su penal, gosti su signalizirali da je u ranijoj fazi napada napravljen faul nad Ovčinom, da bi sudija Dragan Kesić iz Gradiške poslije gledanja snimka dosudio jedanaesterac za "rođene", iz kojeg je Šarić zaključio sjajnu partiju.

Revanš na dobojskim Lukama igra se sljedeće srijede (15. april) od 16.00 časova. Istog dana će se u Mostaru (18.30) sastati Zrinjski i Radnik, koji su ranije tokom dana razočarali publiku u Bijeljini i remizirali u meču bez šansi i pogodaka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)