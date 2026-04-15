Ko će u finale Kupa BiH? Hoćemo li gledati mostarski derbi ili nas čeka iznenađenje?

Radnik i Sloga pokušaće da pomrse račune Zrinjskom i Veležu.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Revanš mečevi polufinala Kupa BiH biće odigrani danas, nakon čega ćemo saznati ko će se borizi za trofej u finalu najmasovnijeg takmičenja.

Sloga će na svojim "Lukama" od 16 časova ugostiti Velež, dok će dva i po sata kasnije u Mostaru igrati Zrinjski i Radnik. Mostarski "rođeni" u Doboj su donijeli dva gola prednosti (3:1), dok u Bijeljini nije bilo golova u prvom susretu, pa su mostarski rivali favoriti da se nađu u samoj završnici kup takmičenja.

Sloga će pokušati pred domaćom publikom da nadoknadi dva gola minusa, iako to neće biti nimalo lako. Ipak, Dobojlije su nedavno iznenadile Mostarce, odigrale prvenstveni meč bez golova na stadionu "Rođeni" u Vrapčićima, te tako pokazali da mogu parirati rivalu u trećem međusobnom meču u kratkom periodu. Nadaju se svi u Doboju istorijskom finalu Kupa BiH.

Bijeljinski Radnik nije uspio da dođe do prednosti u prvom susretu i tako iskoristi prednost domaćeg terena, pa će u Mostaru morati da traži iznenađenje. Aktuelni šampion Zrinjski već je osvojio Superkup, želi do trofeja i u Kupu BiH, s obzirom na to da je izvjesno da neće biti u prilici da odbrani titulu u Premijer ligi BiH.

Podsjetimo, ukoliko nakon 90 minuta ne bude pobjednika, računajući obje utakmice, putnika u finale odlučiće jedanaesterci.

Kup BiH - polufinale (revanši)