logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko će u finale Kupa BiH? Hoćemo li gledati mostarski derbi ili nas čeka iznenađenje?

Bojan Jakovljević
0

Radnik i Sloga pokušaće da pomrse račune Zrinjskom i Veležu.

Zrinjski - Velež Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Revanš mečevi polufinala Kupa BiH biće odigrani danas, nakon čega ćemo saznati ko će se borizi za trofej u finalu najmasovnijeg takmičenja.

Sloga će na svojim "Lukama" od 16 časova ugostiti Velež, dok će dva i po sata kasnije u Mostaru igrati Zrinjski i Radnik. Mostarski "rođeni" u Doboj su donijeli dva gola prednosti (3:1), dok u Bijeljini nije bilo golova u prvom susretu, pa su mostarski rivali favoriti da se nađu u samoj završnici kup takmičenja.

Sloga će pokušati pred domaćom publikom da nadoknadi dva gola minusa, iako to neće biti nimalo lako. Ipak, Dobojlije su nedavno iznenadile Mostarce, odigrale prvenstveni meč bez golova na stadionu "Rođeni" u Vrapčićima, te tako pokazali da mogu parirati rivalu u trećem međusobnom meču u kratkom periodu. Nadaju se svi u Doboju istorijskom finalu Kupa BiH.

Bijeljinski Radnik nije uspio da dođe do prednosti u prvom susretu i tako iskoristi prednost domaćeg terena, pa će u Mostaru morati da traži iznenađenje. Aktuelni šampion Zrinjski već je osvojio Superkup, želi do trofeja i u Kupu BiH, s obzirom na to da je izvjesno da neće biti u prilici da odbrani titulu u Premijer ligi BiH.

Podsjetimo, ukoliko nakon 90 minuta ne bude pobjednika, računajući obje utakmice, putnika u finale odlučiće jedanaesterci.

Kup BiH - polufinale (revanši)

  • 16.00 Sloga - Velež (prvi meč 1:3)
  • 18.30 Zrinjski - Radnik (prvi meč 0:0)

Tagovi

Kup BiH FK Sloga Doboj FK Velež FK Radnik Bijeljina HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC