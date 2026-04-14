Štimac pred Radnik: Utakmica u kojoj moramo pokazati kvalitet

Štimac pred Radnik: Utakmica u kojoj moramo pokazati kvalitet

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Trener Zrinjskog najavio je revanš polufinala Kupa BiH, nakon bijeljinskih 0:0.

Igor Štimac Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Screenshot

Radnik i Zrinjski u prvom polufinalnom duelu Kupa BiH odigrali su meč bez golova u Bijeljini, a sutrašnji revanš u Mostaru na programu je od 18.30.

U njemu će tim Igora Štimca tražiti pobjedu i put u finale Kupa BiH, kako bi se, nakon osvojenog Superkupa BiH, domogao drugog trofeja ove sezone.

"Znamo šta nas čeka, šta treba da napravimo i pripremali smo se da bez kalkulacija uđemo u utakmicu. Ali, uz jednu mirnoću i staloženost, jer 90 minuta je ispred nas. Ovo je utakmica u kojoj moramo pokazati kvalitet i eliminisati protivnika, domoći se finala i šanse da osvojimo drugi trofej", poručio je Štimac.

Napadački će Mostarci krenuti kako bi što prije otključali mrežu rivala.

"Gledamo da svježina bude prisutna, potrebna nam je prava energija u svim utakmicama. Prava je šteta što u Sarajevu nismo uzeli bodove, pored onoliko prilika i odličnog otvaranja utakmice. Treba raditi na tome, jer težnja nam je da dobijemo impuls i budemo kreativniji na terenu. Bitno je da imamo samopouzdanja, momci su puni energije i želje jer svjesni smo da nas ovo vodi u finale Kupa", dodao je trener "plemića".

Takođe u srijedu, biće odigran i drugi polufinalni duel. U Doboju se sastaju Sloga i Velež, a mostarski tim ima prednost iz prvog susreta (3:1).

Možda će vas zanimati

