POLUVRIJEME: Velež već ovjerio finale Kupa BiH! Debakl Sloge u revanšu – 0:3 na Lukama!

Mostarci poslije prvog poluvremena duela sa Slogom u Doboju imaju tri gola prednosti i praktično su ovjerili plasman u finale Kupa BiH.

Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Fudbaleri Sloge Meridian i Veleža sastali su se ovog popodneva na dobojskim Lukama u revanšu polufinala Kupa BiH.

Izabranici Nedima Jusufbegovića dočekali su ovaj susret uz dva gola minusa iz prvog duela (3:1). Nakon prvih 45 minuta okršaja u Doboju, nalaze se u još većem zaostatku, tako da im je potrebno svojevrsno čudo kako bi se našli u odlučujućoj borbi za trofej:

SLOGA MERIDIAN – VELEŽ 0:3, u toku

Gosti su već u 3. minutu šokirali Dobojlije. Amar Milak je centrirao sa desne strane, a Vasilije Đurić stigao do lopte prije golmana Filipa Erića i glavom pospremio loptu u praznu mrežu.

Utakmice finala Kupa BiH igraju se 6. i 13. maja.

Upravo je Erić bio glavni krivac za novi pogodak "rođenih", do kojeg je došlo u 14. minutu. Želio je da ispuca loptu u polje, ali nije primijetio da se u blizini nalazi Ivan Šarić, od kojeg se lopta odbila iza gol-linije.

Novi šamar dobojski tim pretrpio je u 36. minutu. Rafidin Abdulah je poslao dugu loptu prema Đuriću, koji je umakao pažnji domaće odbrane i praktično rutinski lobovao istrčalog Erića.

Drugi polufinalni par čine Zrinjski i Radnik. Prvi meč, odigran prije sedam dana u Bijeljini, završen je bez pogodaka, a revanš se igra večeras u Mostaru od 18.30 časova.

