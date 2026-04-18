Zrinjski iskoristio kiks Borca i smanjio zaostatak: "Plemići" na -10 pred derbi sa crveno-plavima

Dragan Šutvić
Zrinjski je upisao pobjedu na gostovanju u Doboju i smanjio zaostatak za prvoplasiranim Borcem pred međusobni susret u srijedu (20.30).

Fudbaleri Zrinjskog iskoristili su kiks Borca u duelu sa Veležom (2:2) i trijumfom nad Slogom Meridian u Doboju (0:3) smanjili zaostatak za liderom Premijer lige BiH.

Tim Igora Štimca sada kasni deset bodova za Borcem, sa kojim će u srijedu (22. april) ukrstiti koplja u međusobnom duelu 30. kola Premijer lige BiH.

SLOGA MERIDIAN – ZRINJSKI 0:3

Branilac titule je prvi put nadmudrio odbranu Sloge Meridian završnici prvog dijela, odnosno u 43. minutu. Izveo je Zrinjski tada "školsku" akciju, gdje se Mario Ćuže našao u ulozi asistenta, a Adi Nalić u ulozi egzekutora, praktično se poklonivši na petercu poslije ubačaja sa lijeve strane.

Odličnu šansu da izjednači i vrati se u meč Sloga Meridian nije iskoristila u 58. minutu. Dejan Vidić je poslije greške igrača Zrinjskog šutirao sa desetak metara, ali je poslao loptu nekoliko centimetara pored stative.

Kazna za taj promašaj stigla je deset minuta prije kraja meča. Najveći dio posla odradio je Matej Šakota, koji je na lijevoj strani proigrao Ćužea, poslije čije asistencije je Toniju Majiću preostalo samo da ugura loptu u mrežu iz neposredne blizine.

Konačan rezultat postavljen je u posljednjim sekundama nadoknade. Poslije slobodnog udarca, skoro sa polovine terena, lopta se odbila od jednog igrača Sloge Meridian u "živom zidu" i pala na glavu Dana Lagumdžije, koji je uspio da savlada Filipa Erića.

Već smo rekli da će Zrinjski u srijedu dočekati ekipu Borca. Istog dana, ali dva i po časa ranije, Sloga Meridian će gostovati timu Sarajeva.



