Željezničar slavio u Prijedoru u četvrtom minutu nadoknade: Vini Peišoto donio prvi trijumf nad Rudarom!

Autor Nebojša Šatara
Željezničar je zabilježio minimalnu pobjedu nad Rudarom u Prijedoru (0:1), iako je domaćin gotovo svih 90 minuta meča 30. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, bio dosta bolji rival na Gradskom stadionu.

Rudar Prijedor Željezničar 30. kolo PL BiH Izvor: Facebook/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Prijedorčani su imali imperativ pobjede protiv Željezničara! Imali su i kvalitetniju igru, bolje šanse i statitističke parametre na svojoj strani, ali su u četvrtom minutu sudijske nadoknade ostali i bez jednog boda!

RUDAR PRIJEDOR - ŽELJEZNIČAR 0:1 (0:0)

Ove sezone, Rudar Prijedor do utorka uveče nijednom nije izgubio od Želje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, dva puta je bilo neriješeno po 1:1, a na "Grbavici" je na posljednjem susretu prijedorski tim ubjedljivo slavio 0:3.

I uprkos tome što su izabranici Perice Ognjenovića bili bolji rival, napadač Želje Vini Peišto je u četvrtom minutu nadoknade, najprije driblingom prevario Viktora Grbića, a onda sa sedam-osam metata pogodio mrežu Miše Dubljanića - 0:1.

No krenimo redom...

Uglavnom se na početku meča igralo na sredini terena, Rudar je imao blagu inicijativu, a najbolju šansu imao je Andres Mohedano u 27. minutu kada je odlično šutirao iz slobodnog udarca, ali na mjestu je bio Vedad Muftić.

Muftić je morao da interveniše i minut kasnije nakon udarca Alvara Ronkala s 20-ak metara, ponovo bez problema za goste iz Sarajeva.

Domaći su u 35. minutu ponovo zaprijetili Mutfiću, tačnije šutirao je Horhe Bolivar, ali ovaj puta pored gola.

Učenici Save Miloševića nisu mnogo pokazali u Prijedoru, posebno u napadu, pa do odlaska na odmor nisu kreirali nijednu ozbiljniju šansu da ugroze gol Miše Dubljanića.

Tim sa "Grbavice" u nastavku je takođe bio dosta inferiorniji, iako su napadi Prijedorčana bili bez stopostotnih šansi, koju su paradoksalno kreirali fudbaleri želje u 66. minutu.

Tačnije, Vini Peišoto je prošao po lijevoj strani i nakon solo akcije bio u prilici da matira golmana Rudara, ali je imao potez više, pa su domaći otklonili opasnost.

U 73. minutu, domaći su propustili najbolju šansu na utakmici!

Po desnoj strani je prošao i centrirao Viktor Grbić, a s pet metara šut Danijela Romere fantastično je odbranio Muftić i spasio Želju.
Tri minuta kasnije uslijedila je brzo kontra gostiju sa Grbavice, ponovo je u šansi bio Peištoto, ali njegov udarac odbranio je golman Prijedorčana Dubljanić.

I onda u sudijskoj nadoknadi, igrao se četvrti minut, Vini Peišoto je kaznio sve promašaje Prijedorčana osigurao pobjedu Želje svojim četvrtim golom - 0:1.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Danese, Garsija, Fereira, Ramić, Ricmajer, Bolivar, Puentes, Gutijerez, Alvaro, Grbić. Trener: Perica Ognjenović

ŽELJEZNIČAR: Muftić, Seedorf, Galchev, Bičakčić, Šabić, Pejić, Erick, Alić, Odinaka, Milošević, Krpić. Trener: Savo Milošević



(MONDO)

