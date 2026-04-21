Slogino "biti ili ne biti" protiv Sarajeva: "U ovakvim trenucima se najbolje dokazuju karakter i zajedništvo!"

Napadač Dejan Vidić najavio je susret sa Sarajevom na Koševu (srijeda, 18.00).

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Pred fudbalerima Sloge Meridian je veoma težak zadatak u borbi za opstanak.

Tim Nedima Jusufbegovića trenutno je posljednji na tabeli sa 24 boda, pet manje od Radnika, prve ekipe u sigurnoj zoni. Zbog toga je svaki predstojeći meč sa Dobojlije od ukupno sedam do kraja sezome "biti ili ne biti", a prvi igraju sutra (18.00), kada će gostovati Sarajevu.

"Pred nama je jedna od najtežih utakmica u sezoni. Gostujemo ekipi Sarajeva koja je sastavljena od vrhunskih pojedinaca i zaista dobrih igrača. Tim su koji zaslužuje svaki respekt, pogotovo kad igra na svom terenu. Međutim, mi smo u situaciji gdje su nam bodovi preko potrebni i moramo da smognemo snage. Mislim da se u ovakvim trenucima najbolje dokazuje karakter ekipe i zajedništvo, tako da se nadam povoljnom rezultatu za nas i što bržem izlasku iz ove krize jer još uvijek postoje šanse za opstanak, što nam je primarni cilj. Dok god postoje šanse, mi ćemo se boriti do samog kraja", rekao je pred meč na Koševu napadač Sloge Meridian Dejan Vidić.

PREMIJER LIGA BiH – 30. kolo

Utorak (21. april):

Rudar Prijedor – Željezničar (18.00)

Velež – Široki Brijeg (20.30)

Srijeda (22. april):

Posušje – Radnik (16.00)

Sarajevo – Sloga Meridian (18.00)

Zrinjski – Borac (20.30)

