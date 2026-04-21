Poslije četiri meča bez trijumfa, "rođeni" su zabilježili ubjedljivu prvenstvenu pobjedu u duelu 30. kola protiv Širokog Brijega.
Nakon što su "postili" četiri meča u prvenstvu, izabranici Ibre Rahimića su se vratili na pobjednički kolosijek i nastavili trku za trećeplasiranim Sarajevom, odnosno plasmanom u evropska takmičenja.
VELEŽ - ŠIROKI BRIJEG 3:0 (2:0)
"Rođeni" su od starta utakmice u Mostaru krenuli u napad i već u 15. minutu pogodili stativu, tačnije Đani Salčin, da bi potom Armin Spahić postigao dva gola u razmaku od 10 minuta.
Najprije je odlično reagovao u 25. minutu na dodavanje Rafidina Abdulaha i pogodio suprotan ugao, da bi u 35. minutu se "naklonio" iz peterca nakon centaršuta Miće Kuzmanovića.
Velež prekinuo crni niz u Premijer ligi BiH: Široki Brijeg deklasiran u Mostaru, "het-trik" Armina Spahića (FOTO)
U nastavku su Širokobriježani mogli da se vrate u meč u 55. minutu kada je poslije greške Abdulaha, golman "rođenih" Tarik Karić odbranio udarac Kristijana Sesara, a kazna je uslijedila pet minuta kasnije na drugoj strani.
Mrežu gostiju pogodio je Spahić i uknjižio het-trik, prvi otkako je došao u mostarski klub! Ovoga puta na asistenciju Ivana Šarića, austrijski internacionalac sam je izišao ispred Renata Josipovića i rutinski ubacio loptu u mrežu.
VELEŽ: Karić, Pidro, Šerbečić, Bajrić, Kuzmanović, Babić, Abdulah, Đurić, Salčin, Šarić, Spahić. Trener: Ibro Rahimić
ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Senić, Bagarić, Stanić, Matić, Marsinjo, Perko, Jelić, Sesar, Patrik Stanić, Klepač. Trener: Damir Milanović.
Standings provided by Sofascore
(MONDO)