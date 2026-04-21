logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velež prekinuo crni niz u Premijer ligi BiH: Široki Brijeg deklasiran u Mostaru, "het-trik" Armina Spahića (FOTO)

Autor Nebojša Šatara
0

Poslije četiri meča bez trijumfa, "rođeni" su zabilježili ubjedljivu prvenstvenu pobjedu u duelu 30. kola protiv Širokog Brijega.

Fk Velež pobijedio NK Široki Brijeg

Nakon što su "postili" četiri meča u prvenstvu, izabranici Ibre Rahimića su se vratili na pobjednički kolosijek i nastavili trku za trećeplasiranim Sarajevom, odnosno plasmanom u evropska takmičenja.

VELEŽ - ŠIROKI BRIJEG 3:0 (2:0)

"Rođeni" su od starta utakmice u Mostaru krenuli u napad i već u 15. minutu pogodili stativu, tačnije Đani Salčin, da bi potom Armin Spahić postigao dva gola u razmaku od 10 minuta.

Najprije je odlično reagovao u 25. minutu na dodavanje Rafidina Abdulaha i pogodio suprotan ugao, da bi u 35. minutu se "naklonio" iz peterca nakon centaršuta Miće Kuzmanovića.

U nastavku su Širokobriježani mogli da se vrate u meč u 55. minutu kada je poslije greške Abdulaha, golman "rođenih" Tarik Karić odbranio udarac Kristijana Sesara, a kazna je uslijedila pet minuta kasnije na drugoj strani.

Mrežu gostiju pogodio je Spahić i uknjižio het-trik, prvi otkako je došao u mostarski klub! Ovoga puta na asistenciju Ivana Šarića, austrijski internacionalac sam je izišao ispred Renata Josipovića i rutinski ubacio loptu u mrežu. 

VELEŽ: Karić, Pidro, Šerbečić, Bajrić, Kuzmanović, Babić, Abdulah, Đurić, Salčin, Šarić, Spahić. Trener: Ibro Rahimić

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Senić, Bagarić, Stanić, Matić, Marsinjo, Perko, Jelić, Sesar, Patrik Stanić, Klepač. Trener: Damir Milanović.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

FK Velež NK Široki Brijeg Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC