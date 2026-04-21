Poslije četiri meča bez trijumfa, "rođeni" su zabilježili ubjedljivu prvenstvenu pobjedu u duelu 30. kola protiv Širokog Brijega.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Nakon što su "postili" četiri meča u prvenstvu, izabranici Ibre Rahimića su se vratili na pobjednički kolosijek i nastavili trku za trećeplasiranim Sarajevom, odnosno plasmanom u evropska takmičenja.

VELEŽ - ŠIROKI BRIJEG 3:0 (2:0)

"Rođeni" su od starta utakmice u Mostaru krenuli u napad i već u 15. minutu pogodili stativu, tačnije Đani Salčin, da bi potom Armin Spahić postigao dva gola u razmaku od 10 minuta.

Najprije je odlično reagovao u 25. minutu na dodavanje Rafidina Abdulaha i pogodio suprotan ugao, da bi u 35. minutu se "naklonio" iz peterca nakon centaršuta Miće Kuzmanovića.

Vidi opis Velež prekinuo crni niz u Premijer ligi BiH: Široki Brijeg deklasiran u Mostaru, "het-trik" Armina Spahića (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 8 8 / 8

U nastavku su Širokobriježani mogli da se vrate u meč u 55. minutu kada je poslije greške Abdulaha, golman "rođenih" Tarik Karić odbranio udarac Kristijana Sesara, a kazna je uslijedila pet minuta kasnije na drugoj strani.

Mrežu gostiju pogodio je Spahić i uknjižio het-trik, prvi otkako je došao u mostarski klub! Ovoga puta na asistenciju Ivana Šarića, austrijski internacionalac sam je izišao ispred Renata Josipovića i rutinski ubacio loptu u mrežu.

VELEŽ: Karić, Pidro, Šerbečić, Bajrić, Kuzmanović, Babić, Abdulah, Đurić, Salčin, Šarić, Spahić. Trener: Ibro Rahimić

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Senić, Bagarić, Stanić, Matić, Marsinjo, Perko, Jelić, Sesar, Patrik Stanić, Klepač. Trener: Damir Milanović.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)