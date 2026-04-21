Trener Rudar Prijedora skinuo kapu igračima uprkos porazu od Želje: "Lopta neće u gol, teren nas maksimalno limitira"

U dramatičnoj utakmici 30. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Rudar Prijedor je pred svojim navijačima poražen od Željezničara rezultatom 0:1.

Jedini gol pao je u posljednjem minutu (90+4), golom Vinija Peišota, pa su gosti s "Grbavice" odnijeli sva tri boda, prvi put ove sezone u četvrtom međusobnom duelu.

Prijedorčani su imali više od igre, bolje šanse, ali su bodovi pripali plavima.

"Šta vam kažem, jasna je bila ideja. Pokušavali smo, opet smo radili ono što najbolje radimo - strpljivo gradili igru. Imali smo situacije, jednostavno, neće lopta u gol. Kad nemaš situacije, možeš da pripišeš pasivnosti, ali mi smo ih imali", rekao je Perica Ognjenović za "MY TV".

Posebno je naglasio probleme sa terenom na kojem Rudar igra.

"Nas ovaj teren jednostavno limitira maksimalno i protiv toga ne možemo ništa. Ekipe koje se vrate u blok, brane se, sigurno su u dobroj poziciji jer pas neki prenosni iz prvog dodira ne može da se odigra na ovakvom terenu. Pokušavali smo, vidjeli ste u prvom poluvremenu par situacija gdje jednostavno slijedi greška".

O realizaciji prilika u oba poluvremena rekao je da sigurno postoji zamjerka na realizaciji, ali dodavši da pominjanjem stanja terena, nije želio da skine odgovornost sa sebe ili igrača.

"Jednostavno, nas košta taj završni pas na ovakvom terenu. Nije nikakav alibi, nije da želim da skinem odgovornost sa sebe ili sa njih".

Ognjenović je na kraju pohvalio svoje igrače.

"Momcima skidam kapu na zalaganju, na htijenju, na želji. Sve ovo drugo ne možemo da utičemo i to je to", dodao je trener Rudara i uputio čestitku Želji na trijumfu.

Pred Rudarom je već u narednom kolu novo teško gostovanje kod Radnika u Bijeljini, a Ognjenović je ponovio da je svaka preostala utakmica za Rudar praktično finale u borbi za opstanak.

"Isto bih rekao i da smo pobijedili. Jednostavno, svaka utakmica je finale, idemo utakmicu po utakmicu, trebamo da igramo što bolje i vidjećemo da li će to biti dovoljno".

