logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trener Rudar Prijedora skinuo kapu igračima uprkos porazu od Želje: "Lopta neće u gol, teren nas maksimalno limitira"

Trener Rudar Prijedora skinuo kapu igračima uprkos porazu od Želje: "Lopta neće u gol, teren nas maksimalno limitira"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

U dramatičnoj utakmici 30. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Rudar Prijedor je pred svojim navijačima poražen od Željezničara rezultatom 0:1.

Perica Ognjenović izjava nakon poraza od FK Željezničar Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Jedini gol pao je u posljednjem minutu (90+4), golom Vinija Peišota, pa su gosti s "Grbavice" odnijeli sva tri boda, prvi put ove sezone u četvrtom međusobnom duelu.

Prijedorčani su imali više od igre, bolje šanse, ali su bodovi pripali plavima.

"Šta vam kažem, jasna je bila ideja. Pokušavali smo, opet smo radili ono što najbolje radimo - strpljivo gradili igru. Imali smo situacije, jednostavno, neće lopta u gol. Kad nemaš situacije, možeš da pripišeš pasivnosti, ali mi smo ih imali", rekao je Perica Ognjenović za "MY TV".

Posebno je naglasio probleme sa terenom na kojem Rudar igra.

"Nas ovaj teren jednostavno limitira maksimalno i protiv toga ne možemo ništa. Ekipe koje se vrate u blok, brane se, sigurno su u dobroj poziciji jer pas neki prenosni iz prvog dodira ne može da se odigra na ovakvom terenu. Pokušavali smo, vidjeli ste u prvom poluvremenu par situacija gdje jednostavno slijedi greška".

O realizaciji prilika u oba poluvremena rekao je da sigurno postoji zamjerka na realizaciji, ali dodavši da pominjanjem stanja terena, nije želio da skine odgovornost sa sebe ili igrača.

"Jednostavno, nas košta taj završni pas na ovakvom terenu. Nije nikakav alibi, nije da želim da skinem odgovornost sa sebe ili sa njih".

Ognjenović je na kraju pohvalio svoje igrače.

"Momcima skidam kapu na zalaganju, na htijenju, na želji. Sve ovo drugo ne možemo da utičemo i to je to", dodao je trener Rudara i uputio čestitku Želji na trijumfu.

Pred Rudarom je već u narednom kolu novo teško gostovanje kod Radnika u Bijeljini, a Ognjenović je ponovio da je svaka preostala utakmica za Rudar praktično finale u borbi za opstanak.

"Isto bih rekao i da smo pobijedili. Jednostavno, svaka utakmica je finale, idemo utakmicu po utakmicu, trebamo da igramo što bolje i vidjećemo da li će to biti dovoljno".

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Rudar Prijedor FK Željezničar Premijer liga BiH Perica Ognjenović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC